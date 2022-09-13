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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих На странице президента Азербайджана Ильхама Алиев в социальной сети размещена публикация в связи с военнослужащими, ставшими шехидами, предотвращая крупномасштабные провокации вооруженных сил Армении.
Внутренняя политика
13 сентября 2022 г. 21:15
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих

На странице президента Азербайджана Ильхама Алиев в социальной сети размещена публикация в связи с военнослужащими, ставшими шехидами, предотвращая широкомасштабные провокации вооруженных сил Армении.

Как передает Report, в публикации говорится:

"Выражаю глубокие соболезнования семьям, близким военнослужащих, ставших шехидами 13 сентября во время предотвращения широкомасштабных провокаций армянских вооруженных сил в направлении Кяльбаджарского, Лачинского, Дашкесанского и Зангиланского районов, и всему народу Азербайджана.

Да упокоит Аллах души наших шехидов!

Кровь наших шехидов отомщена!", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı"

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