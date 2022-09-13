Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих

На странице президента Азербайджана Ильхама Алиев в социальной сети размещена публикация в связи с военнослужащими, ставшими шехидами, предотвращая крупномасштабные провокации вооруженных сил Армении.

На странице президента Азербайджана Ильхама Алиев в социальной сети размещена публикация в связи с военнослужащими, ставшими шехидами, предотвращая широкомасштабные провокации вооруженных сил Армении.

Как передает Report , в публикации говорится:

"Выражаю глубокие соболезнования семьям, близким военнослужащих, ставших шехидами 13 сентября во время предотвращения широкомасштабных провокаций армянских вооруженных сил в направлении Кяльбаджарского, Лачинского, Дашкесанского и Зангиланского районов, и всему народу Азербайджана.

Да упокоит Аллах души наших шехидов!

Кровь наших шехидов отомщена!", - говорится в публикации.