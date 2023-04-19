Президент Ильхам Алиев выделил Фонду YAŞAT 5 миллионов манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о финансовой поддержке фонда поддержки семей раненых и шехидов в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики (Фонд YAŞAT).

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о финансовой поддержке фонда поддержки семей раненых и шехидов в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики (Фонд YAŞAT).

Как передает Report, в распоряжении отмечается, что в целях создания соответствующей платформы для реализации инициатив гражданского общества, направленных на оказание дополнительной поддержки мерам, осуществляемым государством в области социальной защиты семей лиц, ставших шехидами в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики, и лиц, у которых установлена инвалидность в результате военных операций, обеспечения прозрачности, отчетности и общественного контроля в этой области Указом Президента Азербайджанской Республики от 8 декабря 2020 года номер 1203 создан Фонд YAŞAT. За минувший период Фонд выполнял свою основную миссию, была оказана поддержка всем обратившимся членам семей шехидов Отечественной войны и лицам, у которых установлена инвалидность, удовлетворены 36.553 обращения, с этой целью из бюджета Фонда по назначению израсходованы средства в размере 75.575.943 маната.

"В целях оказания дополнительной поддержки Фонду YAŞAT, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю, для оплаты расходов на лечение и психологическую поддержку военнослужащих, у которых установлена инвалидность в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики, и членов семей лиц, ставших шехидами, сотрудников государственных органов (структур), получивших инвалидность при выполнении служебных обязанностей на освобожденных от оккупации территориях, а также участии в ликвидации последствий военных операций после их окончания или членов семей погибших сотрудников из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Фонду поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд YAŞAT) 5,0 (пять) миллиона манатов", - отмечается в распоряжении .