Ильхам Алиев: Десятки тысяч граждан Азербайджана уже проживают на освобожденных землях

25 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева ознакомились с работами, проведенными в городе Ходжавенд.

Как сообщает Report, глава государства, первая леди и их дочь встретились и побеседовали с жителями города Ходжавенд и села Ходжавенд.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте. Как дела?

Житель: Слава Всевышнему за этот день.

Президент Ильхам Алиев: Добро пожаловать.

Жительница: Слава Аллаху.

Другая жительница: Добро пожаловать в Ходжавенд.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Жительница: Слава Всевышнему за этот день, добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Другая жительница: Большое спасибо, мы счастливы.

Житель: Добро пожаловать на эти земли, которые возвращены благодаря Вам. И нам добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Да, вы приехали немного раньше меня – на несколько дней.

Житель: Спасибо, да хранит Вас Аллах.

Жительница: Аминь!

Житель: Это величайшее счастье, что Вы исполнили завет Вашего покойного отца.

Президент Ильхам Алиев: Да, верно.

Житель: Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Все это медали – Джебраил, Шуша, Физули, Ходжавенд. Вы освободили все земли.

Участник Отечественной войны: Да, благодаря Вам, да ниспошлет Аллах Вам здоровье.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Участник Отечественной войны: Большое спасибо.

Жительница: Добро пожаловать, господин Президент. Мы очень рады, что Вы подарили нам этот счастливый день.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Добро пожаловать, господин Верховный главнокомандующий.

Президент Ильхам Алиев: Салам алейкум.

Житель: Добро пожаловать, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Добрый день.

Житель: Да хранит Вас Аллах, господин Президент. Да здравствует сильный Азербайджан! Да хранит Вас Аллах, вместе с Вашей семьей.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Спасибо, господин Президент, благодарим Вас за то, что Вы вернули эти земли.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. От всей души поздравляю вас с возвращением в Карабах. Уверен, что вы будете жить здесь комфортно, счастливо, в мире и спокойствии.

Жители: Благодаря Вам, иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: Вы этого заслуживаете.

Жители: Большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Вы много лет прожили в страданиях. Жизнь вынужденного переселенца тяжелая. Это и моральные страдания, и физические трудности. Покинуть родную землю и уехать в другое место, даже если оно находится в Азербайджане, жить в лишениях – это большое испытание. Вы с честью вышли из этого испытания. Уверен, что весь азербайджанский народ, в том числе и вы, всегда верил, что этот день настанет и мы освободим эти земли, восстановим справедливость, изгоним врага с наших земель. Как вы знаете, хотя большая часть ранее оккупированных земель была освобождена во время Отечественной войны пять лет назад, Ходжавенд все еще оставался под оккупацией, и ходжавендцы тоже считали, что ситуация когда-нибудь изменится. Уверен, общество верило, что ни пяди земли не останется под вражеской пятой, и мы этого добились. Уже более двух лет мы контролируем всю территорию – суверенную территорию Азербайджанского государства. Мы уничтожили последнее логово врага, изгнали сепаратистов, заставили их ответить перед судом и полностью восстановили справедливость. Поэтому этот трудный период уже остался позади, он никогда не вернется. Сегодня сильны и наше государство, и наша армия, и наш народ за эти годы уже продемонстрировал всему миру свое величие. За последние 80 лет не было ни одной другой страны, которая бы одержала такую полную и абсолютную победу, как Азербайджан.

А сейчас настало время созидания, и государство уже создало здесь условия для вас. Некоторые дома восстановлены, отстроены заново. Этот процесс будет продолжен. На освобожденных землях уже проживают десятки тысяч граждан Азербайджана, около 30 тысяч из них – бывшие переселенцы. Как вам известно, в последние 4-5 лет мы выделяли средства в основном на инфраструктурные проекты, потому что должны быть базовые условия для жизни – электричество, газ, вода, дороги, мосты, тоннели. А сейчас больше средств будет выделяться на строительство, восстановление жилых зданий. Поэтому процесс "Великого возвращения" будет идти быстрее.

Здесь также создаются рабочие места, как по линии государства, так и по линии общественных организаций и, конечно же, частного сектора. Большинство живущих здесь людей в свое время занимались сельским хозяйством. Вы хорошо знаете, что в этом регионе очень красивая природа, плодородные земли, вода, источники - здесь все есть. Главное, чтобы люди теперь жили здесь комфортно и были совершенно уверены, что подобная беда с нашим народом больше никогда не случится.

Жители: Аминь, иншаллах!

Президент Ильхам Алиев: Для этого мы всегда должны быть сильными, бдительными, не должны забывать прошлое, должны уверенно смотреть в будущее. Так же, как уверенно смотрим и живем сейчас.

От всего сердца поздравляю вас. Желаю вам здоровья.

Жители: Большое спасибо.

Жительница: Хвала Всевышнему за этот день. Когда мы встречались, я всегда говорила: пусть такие встречи проходят в Карабахе. Сегодня наша мечта сбылась. Мы очень счастливы, что приехали на нашу землю, в родной край. Мы живем здесь уже пятый день. Клянусь Аллахом, мы не ощущаем чувство голода, дышим чистым воздухом.

Президент Ильхам Алиев: Посмотрите, какой прекрасный воздух.

Жительница: Большое спасибо, ценой жизней наших шехидов, ценой крови наших гази, наших военнослужащих, благодаря Вам, благодаря Вашей политике наши земли освобождены, и сегодня мы живем здесь. Мы очень счастливы.

Президент Ильхам Алиев: Я очень рад.

Жительница: Большое спасибо, Вы исполнили завет Великого лидера, да упокоит Аллах его душу, да хранит Аллах Вас, Ваших детей!

Жители: Аминь!

Президент Ильхам Алиев: Да, здесь очень красивая природа, чистый воздух.

Житель: Это Карабах, рай.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили в период оккупации?

Житель: В Агджабеди.

Президент Ильхам Алиев: В Агджабеди, в доме, предоставленном государством?

Житель: Да.

Президент Ильхам Алиев: И вы подойдите.

Первая леди Мехрибан Алиева: Сфотографируемся?

Президент Ильхам Алиев: Да, сфотографируемся.

Первая леди Мехрибан Алиева: Мы все попадаем в кадр?

Президент Ильхам Алиев: Да, подходите.

Х Х Х

Затем были сделаны фотографии на память.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Как дома, хорошие? Газ есть, свет есть, вода есть.

Жители: Отлично, никаких проблем нет, все есть.

Президент Ильхам Алиев: И приусадебные участки есть.

Житель: Все прекрасно. Есть приусадебный участок площадью 15 соток, что еще нужно?

Президент Ильхам Алиев: 15 соток, можно сажать все что угодно.

Житель: Да, спасибо. Меня тоже зовут Ильхам.

Президент Ильхам Алиев: Правда? Очень хорошо.

Жительница: Жители у нас действительно очень трудолюбивые, работящие. Они создадут все условия, будут заниматься земледелием. Люди очень работящие.

Президент Ильхам Алиев: Здесь настоящий рай.

Житель: Да хранит Вас Аллах, главное – идти вперед, аминь!

Президент Ильхам Алиев: Да, так и будет – только вперед.

Жители: Да хранит Аллах нашего Президента!

Жительница: Господин Президент, приветствую Вас на ходжавендской земле, о которой мы мечтали, по которой столько лет тосковали. Добро пожаловать в наш край, на землю наших предков.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю.

Жительница: Сегодня мы очень счастливы, переживаем самые счастливые дни.

Президент Ильхам Алиев: Так и есть, вы заслуживаете этого. Эти земли находились под оккупацией 35 лет.

Жительница: Но мы жили с надеждой, что когда-нибудь вернемся.

Президент Ильхам Алиев: Верили.

Жительница: Да, верили.

Житель: Да хранит Вас Аллах! Будьте всегда во главе азербайджанского народа, аминь!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Отныне наш народ будет жить в мире, иншаллах. Желаю вам здоровья, счастья. Живите счастливо.

Жители: Спасибо.

Житель: Господин Президент, можем сфотографироваться?

Президент Ильхам Алиев: Да, давайте сфотографируемся.

Житель: Мы ждали этого 35 лет.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили в период оккупации?

Житель: Ближе к городу.

Президент Ильхам Алиев: В Баку?

Житель: В Баку. Избавились от пыльного воздуха, от пробок.

Президент Ильхам Алиев: Пробки, пыль, ветер. А вы где жили в период оккупации?

Житель: В Агджабеди.

Жительница: Мы жили в Агджабеди, потому что это близко к Карабаху, в 50-ти километрах, чтобы быстрее вернуться.

Президент Ильхам Алиев: Значит, покинув эти места, вы переехали в Агджабеди?

Жительница: Да, с самого начала поселились в Агджабеди.

Президент Ильхам Алиев: Какие там были условия?

Жительница: Хорошие, но мы знали, что когда-нибудь вернемся.

Другая жительница: Ничто не заменит родную землю.

Президент Ильхам Алиев: Конечно.

Жительница: Те, кто принимал лекарства, после возвращения сюда их уже не принимает.

Президент Ильхам Алиев: Вот видите, здесь сам воздух – лекарство.

Жительница: Действительно так. Да хранит Вас Аллах, да хранит Он Ваших детей!

Президент Ильхам Алиев: Весь Карабах – это большая курортная зона.

Жительница: Пусть "Железный кулак" всегда будет на месте!

Президент Ильхам Алиев: Будет!

Жители: Спасибо, мы гордимся тем, что у нас такой Президент, как Вы.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, желаю вам здоровья, живите счастливо.

Жители: Спасибо.

Житель: Счастливого пути. Я 1959-го года рождения, Вы – 1962-го.

Президент Ильхам Алиев: Я – 1961-го.

Жительница: Я тоже 1961-го.

Президент Ильхам Алиев: Мы и тезки, и ровесники.

Жительница: Моего внука тоже зовут Ильхам. Да хранит Аллах всех Ильхамов!

Житель: Да хранит Вас Аллах! Счастливого пути.

Президент Ильхам Алиев: До свидания.