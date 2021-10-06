Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Джебраильского района

4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Джебраильского района, заложил фундамент Мемориального комплекса и восстановления города.

4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Джебраильского района, заложил фундамент Мемориального комплекса и восстановления города.

Как сообщает Report, сначала Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства выступил на встрече.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Дорогие джебраильцы, дорогие друзья, сердечно приветствую вас и говорю «Добро пожаловать в Джебраил».

Это - моя первая встреча с джебраильцами после Победы нашей победоносной армии, и проведение ее именно 4 октября имеет особый смысл. Потому что ровно год назад 4 октября азербайджанская армия освободила город Джебраил от оккупантов, и сегодня я пригласил джебраильцев в их родной край, на родину, чтобы вместе отметить эту славную дату. Поэтому начинаю свое выступление словами «Добро пожаловать в Джебраил». Однако уверен, что отныне, когда я буду приезжать в Джебраил, джебраильцы всегда будут встречать меня словами «Добро пожаловать, господин Президент».

Для того, чтобы добиться этого, проводится практическая работа, и сегодня уже заложен фундамент нескольких объектов. Сегодня состоится презентация генерального плана города Джебраил, началась активная работа. Оценивая сегодня проделанную за год работу, мы видим, какой огромный потенциал у нашего государства, народа. Потому что возвращение жизни, людей всего лишь спустя год на полностью разрушенные армянами территории свидетельствует о большом потенциале. Мы мобилизовали и мобилизуем все силы, чтобы в короткие сроки реконструировать, восстановить Джебраил и все другие наши районы. Каждый, кто приезжает сюда, видит эти руины и становится свидетелем армянского зверства, армянского вандализма. Это зверство, этот вандализм были совершены во время оккупации. Во время войны не могло быть столько разрушений. Во время оккупации армяне занимались грабежом, разбоем, разбирая по кирпичику все дома, здания, и весь мир закрывал на это глаза. Видя это, международные организации, покровители Армении, просто оставались безучастными, закрывали глаза. Но сегодня это видит весь мир, а те, кто не хочет этого видеть, должны увидеть, потому что от города Джебраил, можно сказать, не осталось и следа. Остались всего два пятиэтажных здания, которые использовали армянские военнослужащие, и они превратили бывшую больницу в воинскую часть. Все остальные здания, все исторические памятники они сравняли с землей.

4 октября навечно останется в нашей истории, потому что в этот день город Джебраил был освобожден от оккупантов, и эта Победа имела очень большой смысл - впервые в первую неделю войны был освобожден город, районный центр. Это имело огромный символический смысл. Это придало нашей армии дополнительные силы, уверенность. После этой Победы наша славная армия выполнила свою историческую миссию и в других местах. Джебраильцы хорошо знают, что в первый день войны от оккупантов были освобождены два села Джебраильского района - Беюк Марджанлы и Нузгяр - и 4 села Физулинского района, и это был наш первый успех. Но после этого, когда в течение недели шли ожесточенные бои, освободить какой-либо новый населенный пункт не удалось. То есть, это диктовалось объективным ходом войны. 3 октября от оккупантов были освобождены поселок Суговушан и село Талыш, а также несколько сел Джебраильского района. Это придало нашей армии дополнительные моральные силы.

4 октября я порадовал джебраильцев и весь азербайджанский народ доброй вестью – город Джебраил освобожден! Возвращаясь к периоду годичной давности, мы еще раз видим величие нашей победы, так как когда шла война, нашей повседневной деятельностью, конечно, было закрепление победы, освобождение всех оккупированных территорий. То есть, не было времени анализировать достигнутые успехи, да в этом и не было необходимости. Но сегодня, анализируя это более точно и ясно спустя год после войны и освобождения Джебраила, мы видим, что эта победа имела очень важное значение. В то же время именно здесь, на этой территории враг возвел укрепления в несколько линий, и прорыв этих укреплений требовал очень большого героизма и самоотверженности. Наши солдаты и офицеры в подлинном смысле слова шли на смерть. Мы вернулись на родные земли ценой жизни и крови наших шехидов. Пользуясь случаем, хочу еще раз почтить память наших дорогих шехидов. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов.

Важность джебраильской операции заключалась также в том, что после освобождения Джебраила мы смогли успешно перейти в другие районы, которые в то время находились под оккупацией. После Джебраила от оккупантов были освобождены Зангилан, затем Губадлы, южная часть Лачинского района. Таким образом, мы смогли полностью взять под контроль Лачинский коридор. Я говорил, еще раз хочу сказать, что в течение нескольких дней шли ожесточенные бои за села Солтанлы и Эмирварлы – это были одними из тех мест, где армянская армия сопротивлялась и где были построены мощные укрепления.

Нам понадобилось несколько дней, чтобы освободить эти села, имеющие стратегическое значение, после чего уже стало неизбежным освобождение Зангилана. Могу сказать, что армянская армия не особенно обороняла город Зангилан. Они настолько были охвачены страхом, что бежали, побросав оружие. В то же время после физулинской и джебраильской операций для нас открылась дорога на Гадрут. 9 октября был освобожден поселок Гадрут, и открылась дорога на Шушу. Также джебраильская операция имела очень большое, я бы сказал решающее значение, потому что именно в этом направлении нам удалось прорвать линию обороны врага.

Освобождение Джебраила началось еще пять лет назад. В результате Апрельских боев появилась возможность вернуть людей в село Джоджуг Марджанлы. После освобождения стратегических высот от оккупантов стало возможным вернуть жизнь в Джоджуг Марджанлы, и это была наша важная победа, потому что она стала первой большой победой после длительного перерыва, прекращения огня. Правда, в то время армяне пытались принизить эту победу. Даже заявляли, что эти территории не представляют особого значения и будто Армения одержала победу. Я еще в то время говорил, что мы пришли и разместились в вырытых ими окопах, каким образом Армения одержала здесь победу?! В то время мы освободили обширную территорию, конечно, обширную для того времени – несколько тысяч гектаров и получили контроль над территорией площадью около 9-10 тысяч гектаров. Мы взяли в то время очень важные стратегические высоты не только в этом, но и в Агдеринском направлении, и они сыграли большую роль во Второй Карабахской войне. В то время мы по праву отмечали победу в Апрельских боях, как славную победу нашей Армии, и начало нашего возвращения было именно тогда. Возвращение в Джоджуг Марджанлы стало началом великого возвращения. Помню, в то время я сказал председателю Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанову, что у меня есть мысль вернуть жителей Джоджуг Марджанлы в родное село. В то время там проживала одна семья – Октая Хазиева. Я сказал, узнайте, хотят вернуться или нет? Прошло уже много времени, некоторые работают в Билясуваре, другие в Баку, сейчас рабочие места есть, хотят они вернуться или нет? Через некоторое время Али муаллим сообщил мне, что почти все они хотят вернуться. Это меня очень обрадовало, потому что тогда звучали мысли о том, вернутся ли вынужденные переселенцы в родные края, когда земли будут освобождены? Ведь многие из них, их дети, внуки не видели этих мест. Но эти слова еще раз показали, как велик наш народ.

Я немедленно дал указание, и Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев в короткий срок построил большой поселок. В 2017 году я приехал на его открытие. В то время поэтапно был возведен поселок, состоящий из 150 домов, построены школа, медицинский пункт. Была возведена мечеть, аналогичная Шушинской мечети, появились возможности для рабочих мест. Находясь в Джоджуг Марджанлы, я сказал: сегодня мы построили здесь аналог Шушинской мечети – мечети Говхар ага, что имеет символический смысл, после освобождения Шуши от оккупации мы восстановим все разрушенные армянами наши мечети. Прошло четыре, точнее, три года, и эти слова стали реальностью.

То есть, наше Великое возвращение началось с Джебраила, и наш первый серьёзный успех во Второй Карабахской войне также связан именно с городом Джебраил, Джебраильским районом. Это событие, которое навечно останется в истории нашей страны, потому что Победа во Второй Карабахской войне является исторической. Аналогичной Победы в многовековой истории нашего народа не было. Весь народ объединился для достижения этой Победы, стоял за нашей Армией, которая достойно выполнила приказы Верховного главнокомандующего. Еще раз хочу сказать, что мы восстановили историческую справедливость, проявив героизм, самоотверженность, проливая кровь, неся потери, изгнали врага с нашей земли, преподали врагу необходимый урок. Враг встал на колени перед нами, поднял белый флаг, и отныне азербайджанский народ будет вечно жить как народ-победитель.

Мы восстановили и международное право, и историческую справедливость, и человеческую справедливость. Потому что тот, кто учинил эти разрушения, - не человек, его нельзя назвать человеком. Тот, кто совершил это, должен был так ненавидеть азербайджанский народ, чтобы прибегнуть к этим грязным деяниям. Тот самый азербайджанский народ, который в свое время раскрыл армянам свои объятия. Тот самый азербайджанский народ, который в свое время дал здесь место армянам, переселенным царской Россией из Ирана. Правда, в Джебраильском районе армяне не жили, здесь не было и одного процента армянского населения. Я посмотрел справку, до оккупации в Джебраиле проживали всего 10 армян. Но азербайджанский народ дал им место в других местах Карабаха. Считаю, что такая неблагодарность к тем, кто накормил и приютил тебя, такая жестокость, такие зверства являются невиданными в мировой истории варварством и вандализмом. Сегодня покровители Армении должны увидеть это. Они должны увидеть и увидят, даже если не хотят этого. Весь мир видит. Мы уже приступили к изданию книг. Начали проводить презентации. Мы добьемся доведения до всего мира исчерпывающей информации о зверствах армян. Этот процесс начался. Весь мир должен увидеть, что мы не только защитили себя, восстановили свою территорию, но также сломали хребет армянскому фашизму. Размахнувшись в этом регионе и опираясь на поддержку своих иностранных покровителей, армянский фашизм держал под оккупацией нашу территорию на протяжении тридцати лет.

Мы по праву гордимся и будем гордиться нашими военнослужащими. Они – настоящие герои. Мы гордимся всем нашим народом, потому что солидарность, единство, продемонстрированные в эти 44 дня, представили азербайджанский народ всему миру как очень достойный и великий народ. Кулак, являющийся символом нашей Победы, - это не только символ силы, но и символ единства. Мы сплотились и добились поставленной цели, восстановили историческую справедливость. Посмотрите, с какими заявлениями сегодня выступает Армения. От мифологии, вымышленной за эти тридцать лет, не осталось и следа. Где же их «победоносная» армия? Где «непобедимые» армянские солдаты? Тот, кто в течение тридцати лет проводил против нас грязную пропаганду, пытался унизить достоинство азербайджанского народа, получил свое, получил урок. Больше никто в мире не говорит ни слова о «победоносных армянских солдатах», потому что о какой отваге и героизме может идти речь в армии, где имеются десять тысяч дезертиров? Никто не говорит о «непобедимой армянской армии». Армянской армии нет. Мы уничтожили ее, уничтожили на корню. Разгромили всю технику, которую они накапливали в течение тридцати лет. Часть ее демонстрируется в нашем Парке военных трофеев. Мы уничтожили ее живую силу. Это сделал азербайджанский народ, который показал свое преимущество.

Так что этой мифологии был положен конец. Всем остальным претензиям Армении против нас постепенно должен быть положен конец. Я сказал это, и я не бросаю слов на ветер. До сих пор я делал все, что говорил. Поэтому и после этого в армянском обществе должны правильно анализировать реальную ситуацию. Они должны уже отказаться от мифологии. Они должны отказаться от химеры о «великой Армении». Они должны отказаться от мифической химеры об «Армении от моря до моря». Они должны отказаться и откажутся от своих территориальных претензий к Азербайджану и Турции. Иного пути нет. Мы заставим их сделать это.

Если кто-то считает, что война закончилась и теперь все, как говорится, вернется в прежнее русло, то он ошибается. Война закончилась, мы одержали победу, создали новую реальность, и каждый должен и будет считаться с этой реальностью. Именно это я имею в виду, когда говорю, что мы не позволим, чтобы Армения вновь готовила какую-то провокацию против нас. Это наше легитимное право. Если мы увидим опасность, даже небольшое проявление угрозы, то предпримем необходимые шаги, и никто не сможет остановить нас, никто не устоит перед нами. Во время Второй Карабахской войны покровители Армении различными путями пытались помешать нам – кто-то выступая с заявлениями, кто-то оказывая им практическую помощь другими путями. Но это оказалось бесполезным. Так будет и впредь.

Так что окончание Второй Карабахской войны не означает, что регион вернется к своему прежнему состоянию. Прежней ситуации никогда не будет. Это должны знать все. Знаю, что некоторые обеспокоены этим. Некоторые считают, что сейчас они остались в стороне от будущих процессов. Это их дело. В любом случае, мы представили всем соседним странам платформу сотрудничества. Азербайджан первым поддержал платформу сотрудничества, предложенную Президентом Турции. Если кого-то это не устраивает, то и нам эта платформа не нужна.

В настоящее время определяются рамки реального практического сотрудничества в регионе. Турецко-российское сотрудничество является гарантом стабильности в нашем регионе. Во время недавней встречи президентов Турции и России были обсуждены армяно-азербайджанские отношения, и мы находимся в постоянном контакте как с Турцией, так и с Россией. Как Президент я в постоянном контакте. Сегодня роль Турции и России в установлении стабильности в регионе велика. То есть, нам этого формата достаточно. К этому формату присоединится и Армения, потому что иного пути у нее нет. Сегодняшняя реальность такова. Мы также поддерживаем последние заявления о нормализации отношений между Турцией и Арменией. Мы открыто заявляли, что поддерживаем это. Считаем, что это необходимо для региона. Это уже нужно для устранения любого риска войны. То есть, нам достаточно этого формата: Турция-Россия-Азербайджан-Армения. Кто хочет - пусть присоединяется, а кто не хочет, решать ему. В любом случае, сегодня ни одна инициатива в этом регионе не может быть реализована без согласия Азербайджана. Это должен знать каждый.

Мы проявляем добрую волю. Но это не значит, что мы примем необоснованные обвинения в свой адрес. Я говорю это здесь, в Джебраиле, на берегу реки Араз, азербайджанскому народу и всему миру - необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа. Мы отвергаем, не принимаем эти обвинения и требуем доказательств. Знаете, недавно какой-то провинциальный иранский мулла распространял клевету об Азербайджане. Когда мне сообщили об этом, я сказал: не обращайте внимания. Мы не будем придавать значение этому со слов какого-то провинциального иранского муллы. Кто он такой?! Просто, не придавайте значения. Но потом, к сожалению, официальные лица стали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел в эти регионы Израиль. Пусть раскроют глаза, посмотрят. Где они увидели здесь Израиль?! Здесь не живет ни один человек. Здесь нет ни одного здания. Есть доказательства? Нет. Если нет доказательств, каждый должен нести ответственность за свои слова. Мы не можем допустить, чтобы кто-то выдумывал против нас беспочвенную клевету.

Азербайджан - страна, проводящая независимую политику. Это знают все, и мы не первый год проводим независимую политику. Мы строим отношения с нашими соседями и всеми другими странами на основе независимой политики. Пусть никто не вмешивается в наши внутренние дела. С какой страной на каком уровне мы строим отношения – это наше личное дело. Мы же не выдвигаем претензии против стран, которые имеют тесные дружеские связи с Арменией. Посмотрите, сколько у Армении покровителей. Вторая Карабахская война показала это. Посмотрите, сколько стран сегодня поддерживают Армению. И что, мы должны стать врагами с этими странами? Нет. Мы признаем суверенное право этих стран. Это их суверенное дело. Да, где-то внутренне это может нас беспокоить, обижать, особенно когда соседние страны чрезмерно усердствуют в отношениях с Арменией. Но мы этого никогда не высказываем. Мы уважаем суверенные права каждой страны и требуем, чтобы все с уважением относились к нашим суверенным правам, не вмешивались в наши внутренние дела. Такие попытки предпринимались и раньше, и все они провалились. Еще раз хочу сказать, что прозвучавшие против нас обвинения должны быть официально доказаны. Пусть приедут и найдут, есть ли в этом регионе иностранный гражданин?

Мы очистили от захватчиков 130 километров азербайджано-иранской границы. Эти 130 километров находились под армянской оккупацией. Необходимо изучить, какие процессы в то время здесь происходили. Сейчас мы исследуем, какие были связи. А то обвинять Азербайджан на пустом месте в том, что он привлек в Азербайджан какую-то страну. Якобы Азербайджаном управляет не азербайджанский народ, не Азербайджанское государство, а какая-то сторонняя сила. Это неуважение к нам. Мы никогда не сможем принять это. И каждый должен знать об этом. Азербайджан и впредь будет планировать свои внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным. Пусть никто не сует свой нос в наши дела.

Что касается дальнейшего развития региона, то мы готовы к сотрудничеству. Недавно встретились министры иностранных дел Азербайджана и Армении. В ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН в том числе состоялась двусторонняя встреча между ними. Наш министр иностранных дел доложил мне и сказал, что встреча прошла конструктивно. Мы являемся сторонниками именно этого. В то же время - азербайджанская общественность, наверное, знает, - недавно я сказал, что готов встретиться с премьер-министром Армении. Он тоже сказал, что готов. О чем это говорит? Это говорит о том, что наша повестка дня здесь уже принимается. Некоторые, видимо, обеспокоены этим. Но главное, чтобы между Азербайджаном и Арменией установился мир, то есть, был подписан мирный договор. Мы хотим этого. Чтобы была проведена делимитация границ. А то кто-то обвиняет нас в том, что мы намерены изменить границы в регионе. На основании чего против нас выдвигается такое обвинение? Когда наши границы в течение 30 лет были нарушены, почему-то против Армении таких обвинений не выдвигалось. Это было приемлемо? Мы не нарушали ничьих границ. Мы пришли в сопредельные с Арменией регионы в Лачинском и Кяльбаджарском районах спустя 30 лет. Пришли после того, как растаял снег, в мае. Если бы он растаял раньше, то пришли бы раньше. То есть, в течение 30 лет эта граница находилась в руках армян. Если граница проходила там, то и охраняли бы ее. Если мы нарушили границу, то выдворили бы нас оттуда. Атаковали бы. Ведь они смирились с этим, смирились. Сегодня, когда Армения смирилась с этим, кто-то утверждает, что мы нарушили чью-то границу. Ничьей границы мы не нарушали. Есть карты 1920 года, карты царской России. Пусть посмотрят, где проходит граница. Места, которые мы заняли, считаем территорией Азербайджана, и правильно делаем. Сегодня руководство Армении на самом высоком уровне открыто заявляет, что Азербайджан по праву разместился на определенной части дороги Горис-Кафан, потому что это показывают карты советского времени. Мы находимся на своей территории. Сейчас это говорит Армения. Другие говорят, что мы нарушили чью-то границу. Это смешно. Так что в регионе начинается новый период. Считаем, что этот период необходимо ориентировать в правильном направлении. Во-всяком случае, эта враждебность между Арменией и Азербайджаном не должна быть вечной. Несмотря на все эти разрушения, варварство, зверства, мы должны смотреть в будущее. Делимитация границ, мирный договор между Азербайджаном и Арменией, взаимное признание территориальной целостности, затем - восстановление экономических связей, открытие транспортных коммуникаций – все это вопросы повестки дня. У азербайджанской стороны есть политическая воля. Если такую же волю проявит и Армения, то две страны смогут без всяких посредников решить эти вопросы, и в регионе установится долгосрочный мир.

Сегодня очень важный день, связанный с развитием Джебраильского района, потому что уже заложен фундамент нескольких объектов. Благодаря строительству данных объектов и их функционированию будут решены многие социально-экономические вопросы, в первую очередь, меры, связанные с безопасностью. Сегодня я принял участие в открытии новой воинской части Государственной пограничной службы. Продемонстрированные там самое современное оружие и боеприпасы позволят нам надежно, на должном уровне охранять наши границы.

Сегодня были предприняты важные шаги для экономической активности. Заложен фундамент «Экономической зоны Аразская долина». Это – крупный проект, охватывающий 200 гектаров. Уже выделены первоначальные финансовые средства, определены и первые инвесторы. Сегодня вице-президент компании «КамАЗ» и заместитель премьер-министра Республики Татарстан Российской Федерации специально прибыли в Азербайджан и вместе со мной приняли участие в открытии регионального сервисного центра «КамАЗ». Это тоже очень важное событие. Российская компания также уже начала вкладывать инвестиции в этот регион. Как вам известно, турецкие компании тоже начали вкладывать инвестиции в крупный сельскохозяйственный проект в Зангиланском районе. Вот так относятся к Азербайджану две дружественные, соседние с нами страны. И Азербайджан питает к ним такое же доброе отношение. Одновременно заложен фундамент социальных объектов. Больница, школа – все это основные условия для возвращения сюда людей.

Мы, можно сказать, уже проделали всю работу, связанную с электроснабжением Джебраильского района. Сегодня сдана в эксплуатацию Джебраильская подстанция. В настоящее время в Лачинском и Кяльбаджарском районах идет работа по восстановлению гидроэлектростанций. Уже заработало несколько станций, в том числе Суговушанская гидроэлектростанция в Тертерском районе. Я дал поручение восстановить в следующем году 10, а в последующие годы более 20 станций, разрушенных армянами, когда они спешно покидали Кяльбаджар и Лачин. То есть, электроснабжение Джебраильского района уже налажено. Это главное, потому что без этого ничего не сделаешь.

Вы, наверное, обратили внимание на дорогу, по которой ехали. Посмотрите, какая прекрасная дорога строится. В Джебраил прокладывается 4-6-полосная дорога. В свое время руководство Армении хотело проложить сюда дорогу. Эта их мечта, как и все остальные, осталась неосуществленной. Сейчас мы строим дорогу в Джебраил. Мы имеем на это право. Это будет одна из самых красивых дорог. Я дал особое поручение, чтобы она была широкой, чтобы и гражданам, приезжающим к Джебраил, было комфортно, кроме того, эта дорога будет использоваться и в проходящем отсюда Зангезурском коридоре.

Сегодня был заложен фундамент первого жилого здания. Уже дается старт строительству и этого здания. Как только оно будет готово, в нем поселятся первые жители города Джебраил. До этого времени будут и больница, и школа, и рабочие места. Утверждена также программа постепенного восстановления всех сел. Сегодня также будет заложен фундамент музеев Победы и Оккупации. Главное, считаю, это то, что вам, джебраильцам, будет представлен генеральный план города Джебраил. Мы вместе рассмотрим его. Если вы согласитесь, то мы утвердим и этот план. Таковы наши планы. Мы победоносно завершили войну. С победы начали, победой завершим и мирный период. Сердечно приветствую вас. Обнимаю и целую в вашем лице всех джебраильцев. Да ниспошлет Аллах вам здоровья. Отныне джебраильцы будут жить в Джебраиле. Спасибо.

Х Х Х

Член Совета ветеранов Партии «Ени Азербайджан», бывший заместитель премьер-министра Али Гасанов сказал:

-Многоуважаемый господин Президент. Все джебраильцы в лице присутствующих здесь испытывают чувство гордости оттого, что видят вас сегодня на джебраильской земле. 1 октября 2003 года перед президентскими выборами Вы встретились с первыми избирателями – джебраильцами. Первым освобожденным селом стало село Джебраил, а первым городом – районный центр Джебраил. Не знаю, случайность это или нет, но ясно одно: население Джебраила исторически было, остается верным государству, и эта верность будет вечной. Наверное, здесь нет ничего случайного. Что касается 44-дневной Отечественной войны, то каждый из этих 44 дней грандиозен, каждый час – это час Победы. Вы приучили людей к тому, что все каждую минуту, каждый час ждали добрых вестей.

Господин Президент, Вы вернули жителям этих мест утраченную на протяжении 28 лет возможность быть хозяевами своей земли. Это Победа, равной которой нет и не будет в мировой истории. Это военные операции, подобных которым в мировой военной истории не было и не будет. Говорю не будет потому, что сегодня в мире имеется до 70 таких конфликтов. Если кто-то мог это сделать, если кто-то из глав государства мог урегулировать какой-либо конфликт, то конфликты были бы разрешены. Но они не обладают для этого таким характером, такими способностями, таким умением, таким политическим видением, таким мировоззрением, таким мужеством и смелостью, как Вы. Может кто-то и захочет повторить, но не следует, проиграет, ни один из них не может стать Ильхамом Алиевым. Пусть не думают, что это легко.

Вы привнесли новшество в военную историю. Вы принесли много нового Азербайджану, уже есть много азербайджанских моделей, Вы - автор всех этих брендов. Вы привнесли в мировую военную историю новую модель – азербайджанскую. 44-дневные военные операции являются новым военным брендом, это – бренд господина Ильхама Алиева. Поэтому еще раз поздравляем Вас с большой Победой, желаем Вам крепкого здоровья, новых успехов и побед. Мы уверены, что так оно и будет.

На встрече в 2003 году Вы сказали: «У меня одна мечта, думаю, что это общая мечта. Освободив земли от оккупации, я приеду в Джебраил и буду вашим гостем». Правда, сегодня все сложилось немного иначе, мы стали Вашими гостями. Видимо, так и должно было случиться.

Что касается Заявления от 10 ноября, - правда, политики широко анализируют его, - я считаю, это тоже было проявлением силы Вашей политики – договоренность трех стран, посредничество России. Шушинская декларация, подписанная Вами и уважаемым Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, - тоже историческое событие. Вы и сами отметили, что действительно за последние 100 лет между Турцией и Азербайджаном не было такого национального единства и братства. За последние 17 лет в период Вашей президентской деятельности и президентской деятельности господина Реджепа Тайипа Эрдогана отношения наших стран поднялись на еще более высокий уровень. Сегодня мы обо всем должны говорить открыто. Молодое поколение сегодня должно знать, с чего мы начинали и к чему пришли. Вы всегда даете эти рекомендации, потому что, к большому сожалению, есть и такие, кто засоряет умы нынешнего молодого поколения. Поэтому всем необходимо знать, что произошло, какие успехи достигнуты и какой ценой, какую работу проделал великий лидер с 1969 года. По существу эта подготовка шла 50 лет, но Вы за 17 лет подняли ее на этот уровень.

Что это за нация, религиозный лидер которой пропагандирует фашистскую идеологию? Где еще в мире можно встретить такую нацию, которая засоряет умы, душу молодежи фашистской идеологией? Вы уничтожили все это. Армяне после этого никогда не оправятся. Вы вернули нам достоинство. Вы снискали такую славу, одержали такую Победу, подарили азербайджанскому народу такую радость, подобных которым нет и не будет в мировой истории.

Слава Вам, желаем Вам здоровья, новых побед и новых успехов.

В заключение хочу сказать,- отниму у Вас еще 10 секунд, - в ноябре 2001 года состоялся II съезд Партии «Ени Азербайджан». Завершая свое выступление, я высказал одну мысль – она не имела отношения к съезду. Я сказал: Весь азербайджанский народ говорит – нет Карабаха без Шуши, как и нет Шуши без Карабаха. А я говорю, что Азербайджана без Алиевых нет и не будет!

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Х Х Х

Житель села Джоджуг Марджанлы, кавалер ордена «Эмек» 1-й степени Огтай Хазиев:

-Господин Президент, прежде всего хочу поприветствовать Вас от имени всех джебраильцев. Выражаю Вам от их имени глубокую признательность. Большое спасибо, господин Президент.

Приехав в 2017 году в Джоджуг Марджанлы, Вы были гостем нашей семьи и сказали, что карабахская земля будет освобождена до последней пяди. Благодаря Вам мы увидели наглядный пример этого. Благодаря созданной под Вашим руководством несокрушимой Азербайджанской армии и Вашему железному кулаку, Вашей решительности наши земли были освобождены от оккупации. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, да ниспошлет Он здоровья нашим гази. Желаем исцеления нашим гази, чтобы они поскорее выздоровели и вернулись к жизни.

Большое спасибо, господин Президент. Вы, как настоящий полководец, как истинный Верховный главнокомандующий, написали историю. Все Ваши заслуги перед глазами азербайджанского народа, потому что на всех освобожденных от оккупации территориях на самом высоком уровне идет созидательная работа. 10 ноября исполнится год, как я живу в Шуше. Там и на всей территории Карабаха идет большая, грандиозная, не имеющая аналогов созидательная работа. Это благодаря Вам. Проведение страной, где только что закончилась война, столь широкомасштабной созидательной работы – невиданное дело в мировой истории.

Спасибо, господин Президент. Вам принадлежат неоспоримые, большие заслуги перед азербайджанским народом. Вы - настоящий полководец. Вы - истинный Верховный главнокомандующий. Слава Вам. Сколько бы мы ни благодарили Вас, все равно мало. Да ниспошлет Вам Аллах здоровья. Да ниспошлет Он счастья Вам и Вашим детям. Желаю, чтобы Вы всегда находились на вершине, во главе азербайджанского народа как Верховный главнокомандующий и полководец.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, Огтай, благодарю. Огтай Хазиев из тех людей, кто ни на что не взирая, ничего не страшась, в одиночку со своей семьей более 20 лет жил в Джоджуг Марджанлы. Я узнал об этом позднее. После того, как мы очистили окрестности Джоджуг Марджанлы, я спросил у Али муаллима, и он сказал, что есть такая семья, которая никуда не уехала и живет там. И даже занимается там большим хозяйством, оказывает помощь нашей армии, отправляет продовольствие. Делится с армией плодами своего труда. Я сказал, посмотрите, какая большая личность. Когда я приехал в Джоджуг Марджанлы, мною только был учрежден орден «Эмек». Я никого еще им не награждал, хотя кандидаты были. Но я сказал: Нет, я вручу его этому человеку. Я вручил ему первый орден в его доме, обнял, поцеловал. Действительно, Азербайджан держится на таких людях, как Огтай. Спасибо, Огтай, спасибо.

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Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов сказал:

-Многоуважаемый господин Президент. Я тоже приветствую Вас от имени джебраильцев. Мы очень рады встречать Вас сегодня на джебраильской земле. Под Вашим руководством Азербайджан переживает сегодня один из самых славных дней своей истории. За последние 200 лет Азербайджан впервые не потерял земли, а вернул потерянные земли. Считаю, что это было по силам только Вам. Основа этой политики была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым. Вы продолжили эту дальновидную мудрую политику и вывели Азербайджан на светлый путь.

Сегодня в мире много стран. Есть такие, история независимости которых насчитывает 50-100 лет, но они до сих пор не смогли построить ни государства, ни армии. Вы же добились большого развития во всех сферах жизни в Азербайджане. Помню, был июнь 1993 года. Все мы собрались перед телевизором. Речь шла о возвращении великого лидера в Азербайджан, и все говорили, что у Азербайджана лишь один путь спасения - это возвращение великого лидера. Так и случилось. С приходом великого лидера в Азербайджане была обеспечена стабильность, а затем Вы продолжили эту политику.

Хочу коснуться сегодня еще одного вопроса. Находясь в Джоджуг Марджанлы, Вы решительно заявили, что настанет время, когда мы восстановим, отстроим наши мечети в Карабахе. Сегодня мы видим это на примере Шуши и верим, что эта политика будет продолжаться и в Джебраиле. В восточном мире говорят – покоритель. Людей, освободивших земли от оккупации, называют покорителями, и я считаю, что покорителем Карабаха являетесь Вы. Мы следили, во время 44-дневной войны Вы проводили очень успешную политику и на информационном фронте. Вы вели эту войну, дав более 26-и интервью печатным органам, телеканалам. Одновременно, возглавляя нашу армию, Вы привели нас к грандиозной победе. Вы постоянно отмечаете, что сломили хребет армянскому фашизму, уничтожили его.

Сегодня во многих странах существуют конфликты, но ни один из них не урегулирован. Под Вашим руководством Азербайджан разрешил этот конфликт, и сегодня государства мира завидуют нашей стране. Считаю, что сегодня душа великого лидера с нами, на всех наших землях. Как Вы отметили, самой большой мечтой великого лидера было освобождение наших земель. Слава Аллаху, наши земли освобождены, и мы вместе с Вами отмечаем этот день, отмечаем день Победы. Мы верим, что добьемся с Вами еще более внушительных успехов. Желаю Вам здоровья, еще больших успехов. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

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Доцент Университета культуры и искусства, заслуженная артистка Ягут Абдуллаева сказала:

-Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий, гениальный полководец. Благодаря Вашей политике сегодня мы находимся в замечательном городе Джебраил. Джебраильцы очень любят Вас, и Аллах любит Вас. Аллах принял все наши молитвы. Выступая в Шуше, Вы сказали, что Аллах услышал наши молитвы. Вас очень любят все, весь Азербайджан. Мы гордимся Вами. Склоняю голову перед памятью всех шехидов. Господин Президент, от имени всех джебраильцев выражаю Вам признательность. Да упокоит Аллах души великого лидера, наших шехидов. Сегодня священная душа великого лидера, шехидов рада. Склоняю голову перед матерями всех шехидов. Господин Президент, да хранит Вас Аллах. Слава Вам, мы очень любим и всегда будем любить Вас. Вы - наше сердце. Но, прошу, не откажите мне, в течение года у меня была одна мечта – поцеловать Ваш железный кулак.

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Председатель Правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов сказал:

-Уважаемый господин Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий. Сегодня мы действительно переживаем один из самых счастливых дней в нашей жизни. Закладка Вами фундамента Джебраила, который станет образцом для региона, воспринимается всеми джебраильцами с большой симпатией, уважением, чувством гордости. А мы, собравшиеся сегодня здесь джебраильцы, счастливы оттого, - видно, это тоже судьба, - что являемся свидетелями такого исторического события, а также находимся вместе с Победоносным Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы сердечно признательны Вам и за это, за то, что Вы подарили нам этот счастливый день. Да хранит Вас Всевышний, Вы в подлинном смысле слова являетесь спасителем азербайджанского народа. После того, как Вы объявили об освобождении Джебраила от оккупации, победы последовали одна за другой. Благодаря Вашему гениальному полководческому искусству Азербайджанская земля за 44 дня одержала невиданную в мире, в военной науке Победу, азербайджанские земли были освобождены от оккупации, враг пал на колени и вынужден был подписать акт о капитуляции. Все это – большая честь и гордость для нас, всего азербайджанского народа. Вы продемонстрировали всему миру, что азербайджанский народ – это народ-победитель, героический народ. Вы заявили всему миру, что это – достойный, гордый, умеющий сражаться народ, готовый умереть, стать шехидом за родную землю. Вы показали это всему миру, и это навечно останется в истории.

Господин Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий, это – большая история. Вы вписали в многовековую историю Азербайджана славные страницы, и эта летопись будет продолжаться благодаря новой созидательной работе.

Мы, все джебраильцы, с большой гордостью хотим сказать, что любимая нашим народом Мехрибан ханым плечом к плечу с Вами, как истинный соратник, является опорой Вам в осуществлении всей этой работы. Моральная, политическая поддержка Мехрибан ханым во время войны, ее призывы, ваши поездки в освобожденные от оккупации регионы – самые яркие страницы нашей истории.

Господин Президент, должен особо подчеркнуть, что великий лидер Гейдар Алиев был первым спасителем нашего народа. В 1993 году Гейдар Алиев по требованию народа приехал и возродил разваливающийся, распадающийся Азербайджан, стал основателем современного независимого Азербайджанского государства. Господин Победоносный Верховный главнокомандующий, мы гордимся тем, что Вы превратили созданный Гейдаром Алиевым Азербайджан в одну из самых развитых стран мира. Вы превратили Азербайджан в могущественное государство. Весь мир считается с Азербайджаном, с политикой Ильхама Алиева. Весь мир вынужден считаться с тем путем развития, который начертил великий лидер, с Вашей мудрой политикой.

Господин Президент, да хранит Вас Всевышний. Поверьте, что молитвы всех джебраильцев, всего азербайджанского народа с Вами, нашим Победоносным Верховным главнокомандующим. Вы решили судьбу Азербайджана.

Спасибо, благодарю, признателен.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Х Х Х

Председатель Совета аксакалов Джебраильского района Вагиф Магеррамов сказал:

-Многоуважаемый господин Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий. Под Вашим высшим руководством и благодаря Вашему полководческому искусству наши земли в короткий срок – за 44 дня были освобождены от оккупации. Все джебраильцы стоя приветствовали перед телевизором каждое Ваше выступление. Каждый день войны для джебраильцев, можно сказать, был равен году. Почему? Потому что мы с нетерпением наблюдали за боями на передовой, и результат, слава Аллаху, налицо. Сегодня все джебраильцы гордятся Вами, их радость поистине не знает границ.

Вы и наша армия вернули нам достоинство. Поэтому сегодня мы радуемся, гордимся Вами.

Господин Президент, от имени старейшин Джебраильского района хочу сказать следующее. Аксакалы нашего района говорят об этом повсюду. Они хотят, чтобы Победоносный Верховный главнокомандующий, господин Президент навсегда стал Президентом нашей страны. Поэтому с глубоким удовлетворением говорим: слава Вам, господин Президент. Джебраильцы очень любят Вас, действительно весь Джебраил стоит за Вами. Да хранит Вас Аллах. Спасибо.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Благодарю за добрые слова. Сегодня действительно исторический день. Во-первых, потому, что 4 октября навечно останется в истории Джебраильского района как день Победы, день освобождения от оккупации. С другой стороны, сегодня мы вместе даем старт работам по восстановлению Джебраила. И Победа, и восстановительные работы свидетельствуют о силе нашего государства, народа. Потому что не будь у нас силы, мы не смогли бы завоевать эту Победу. Как Президент я построил свою деятельность именно на этом. Потому что наша основная цель заключалась в освобождении Карабаха от оккупации. Все остальные шаги – Программа социально-экономического развития регионов, наши инициативы в нефтегазовой и транспортной отраслях, оживление экономики страны, накопление валютных резервов в Нефтяном фонде, внешняя политика, наши отношения с супердержавами, отношения с соседними государствами – над всеми этими делами стоял этот священный момент – День Победы. Мобилизовав все эти силы, мы благодаря труду и героизму нашего народа добились поставленной цели.

Разумеется, здесь говорилось о великом лидере. Если бы азербайджанский народ в 1993 году не проявил присущую ему мудрость и не пригласил великого лидера, то судьба Азербайджана могла быть очень темной. В то время мы не только не могли восстановить потерянные земли, но и столкнулись бы с еще более страшными бедствиями. Мы могли бы утратить государственность, которая еще только формировалась. Это правда. Сегодня здесь проявились неоценимые заслуги Гейдара Алиева перед азербайджанским народом, потому что именно он заложил эту основу – строительство армии, реформы, нефтяные контракты, приток первой валюты в страну. Он же направил первые средства именно на улучшение жилищных условий переселенцев. Али муаллим хорошо помнит, в ту дождливую погоду в селе Ашагы Агджакенд, помните, мы были вместе, стояли за великим лидером. Восстановление села Ашагы Агджакенд имело огромное значение, потому что в советское время его называли Шаумяновский район. Именно там он заложил первый городок для переселенцев, туда выделил первые средства. В то время денег у нас не было, казна была пустой. Поступили первые деньги от продажи нефти, и он сказал: их мы также направим туда. Я тоже пошел по этому пути. В 2003 году, когда народ оказал мне доверие, я сказал, что пойду по пути отца. Какая большая работа была проделана для вынужденных переселенцев. Али муаллим был исполнителем этой работы, было возведено более 100 городков. Но всякий раз, встречаясь с бывшими переселенцами, я говорил, - а они, конечно, выражали признательность, - что это временно. Помните, говорил, что временно. После освобождения земель мы построим еще лучшие дома. Предстоящая сегодня презентация является подтверждением этих слов. Те дома тоже были хорошими. Иностранные гости, представители международных организаций, навещая переселенцев до войны, удивлялись, говорили: вы возводите здесь для переселенцев городки на уровне пятизвездочного отеля. А мы отвечали, что это – наши стандарты. Для нас это самая приоритетная категория людей. Они страдали и должны жить в самых хороших условиях. Я говорил, что мы создадим лучшие условия, и мы их создаем.