Президент Ильхам Алиев встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов

28 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов.

28 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов.

Как сообщает R eport , глава государства выступил на встрече.

Выступление президента Ильхама Алиева

-Сегодня День независимости. Дорогие лачынцы, прежде всего, поздравляю вас и весь азербайджанский народ с Днем независимости.

Сегодня двойной праздник, потому что сегодня жители города Лачын после долгого перерыва вернулись в свой родной город, и я хочу поздравить с этим и вас, и весь азербайджанский народ.

Организация нами этой встречи 28 Мая имеет большой символический смысл. Сегодня независимое Азербайджанское государство в достаточной степени укрепило свои позиции и в мировом масштабе, в то же время сегодня независимое Азербайджанское государство способно добиться любого результата.

Сегодня новый облик города Лачын еще раз демонстрирует, насколько сильна наша независимость, потому что всего за 7-8 месяцев большая часть города полностью перестроена и передается в ваше распоряжение. Первые 20 семей уже со вчерашнего дня разместились в Лачыне, а до конца июня приедет еще много семей. Таким образом, на первом этапе в Лачыне будут жить около 4 тысяч, а может, и больше людей.

В целом, за 7-8 месяцев построено 700 зданий, 620 из них являются частными жилыми зданиями, 9 – многоквартирными зданиями и там подготовлены 144 квартиры. Таким образом, в городе Лачын могут уже жить 764 семьи. Но это еще не полная наша программа. Подготовлен Генеральный план города Лачын, и он будет сегодня представлен. У нас есть очень четкое представление о том, какая работа будет проведена в городе Лачын на втором этапе, и, таким образом, считаю, что до конца года в Лачыне смогут жить еще больше людей.

Параллельно сейчас строится медицинский пункт. Школа будет готова к новому учебному году, создаются все другие необходимые условия. В представленной мне вчера презентации я увидел, что планируется создание десятков предприятий. Уже создается агропромышленный парк, будет создано более 1100 рабочих мест. То есть, здесь создаются все условия как для жизни, так и для работы, и, как видите, сегодня город Лачын превратился в один из самых красивых городов мира.

После того, как мы освободили родные земли от оккупации, я сказал, что Карабах и Восточный Зангезур мы превратим в рай. Если можно описать рай, то сегодня вот он. Живописная природа, величественные горы, прекрасные здания, дома – все создается с большим вкусом, чтобы и люди жили здесь комфортно, и современный облик города Лачын находился на уровне достигнутых Азербайджаном успехов.

Должен также отметить, что все города и села, создаваемые на освобожденных землях, находятся примерно на этом уровне. Вчера я принял участие в церемониях закладки фундамента новых сел, которые в ближайшем будущем будут сданы в Кяльбаджарском и Лачынском районах. То есть на всех освобожденных территориях ведется широкая созидательная работа. Это еще раз свидетельствует о том, что мы – хозяева этих земель пришли для того, чтобы строить, создавать. Ненавистный враг в течение 30 лет разрушал, разорял наши города и села, и сам не жил, и нам не позволял жить. Мы же всего лишь через два с половиной года разместили первую группу бывших переселенцев в селах Агалы, Талыш, третьим местом жительства, куда возвращаются бывшие переселенцы, стал город Лачын. До сентября этого года мы полностью отстроим и передадим село Забух в распоряжение его жителей. Как вам известно, села Забух и Сус были освобождены от оккупантов в один и тот же день, и там тоже ведется активная работа. Таким образом, проводя с каждым годом еще большую работу как в Лачынском районе, так и во всех других районах, мы обеспечим наших граждан нормальными условиями.

Оккупация Лачынского района явилась большой трагедией для всех нас, - в первую очередь, для вас, так как вы уже не могли жить на родных землях, - а также для молодого независимого Азербайджана, потому что оккупация Лачына создала географическую связь между Арменией и бывшей Нагорно-Карабахской автономной областью. Лачынский район был оккупирован в мае 1992 года, через 10 дней после города Шуша. Восстановлению нашей независимости не исполнилось и года.

Ненавистный враг уже перешел к открытой агрессии против нас. К сожалению, ни тогдашнее руководство Азербайджана, ни стремившиеся к власти оппозиционные силы не смогли осознать свою ответственность, а зачастую и те и другие совершали предательство. За сдачей Лачына армянам стояли коварные политические намерения. Тандем НФА-Мусават рвался к власти. Для того, чтобы любыми путями захватить власть, он даже не побрезговал самыми грязными деяниями, можно сказать, сдал врагу Шушу, Лачын. Посмотрите, даты освобождения Лачына и нашей сегодняшней встречи здесь также имеют символический смысл. В мае был оккупирован Лачын и в мае лачынцы вернулись в Лачын. Правда, через 31 год, но мы вернулись.

В апреле 1993 года был оккупирован Кяльбаджар, уже в результате предательства тех стремившихся к власти и захвативших ее сил. Установив в апреле погранично-пропускной пункт в Лачынском направлении азербайджано-армянской границы, мы полностью восстановили свою территориальную целостность. То есть между этими датами есть связь. Хотя в то время Азербайджан и жил как независимая страна, он не мог проводить независимую политику. Азербайджан был слабым, бессильным, происходившие в стране разрушительные процессы фактически поставили под сомнение только что обретенную независимость. Страна была охвачена экономическим, политическим, военным кризисом, шла борьба, можно сказать, война за власть, разгоралась гражданская война. Причиной всего этого тогда была приглядная деятельность тандема Народный фронт-Мусават.

В этом месяце мы отметили 100-летие великого лидера Гейдара Алиева и до конца года мероприятия будут продолжаться. Именно с приходом Гейдара Алиева к руководству Азербайджан смог встать на ноги, вступить на путь развития, был положен конец гражданской войне. С октября 1993 года, после того, как он был избран президентом, по сегодняшний день Азербайджан зарекомендовал себя как пространство стабильности, образцовая страна в мире. А в то время ситуация была совершенно иной. После оккупации Лачына, Кяльбаджара и Шуши армянские вооруженные силы, естественно, получили большое военно-стратегическое преимущество и смогли захватить и другие наши земли.

Вам хорошо известно, что на протяжении многих лет я старался, чтобы мы положили конец этой оккупации путем переговоров. Это еще раз показывают переговоры, которые я вел около 20 лет. Но и вы, и весь азербайджанский народ, и вся мировая общественность хорошо знали и знают, что Армения не хотела по доброй воле покинуть наши земли, не хотела выходить с оккупированных земель. Армения просто ради видимости, для того, чтобы обмануть международных посредников, ввести в заблуждение международную общественность выдвигала предложения о том, что да, они якобы готовы вернуть пять районов, но Лачын и Кяльбаджар должны навсегда остаться в их руках. Мы же никогда не могли бы согласиться с этим. Я всегда говорил, что наша территориальная целостность должна быть восстановлена полностью. Сегодня благодаря героизму победоносной Азербайджанской армии мы добились этого. Мы на поле боя нанесли поражение врагу. Если бы это произошло путем переговоров, было бы лучше, но я говорил, что мы должны быть готовы к любому варианту, и каждый из нас должен приближать и приближал день освобождения. В период проведения переговоров мы укрепили нашу экономику, и сегодня ни от кого не зависим. Мы являемся одной из редких стран в мире, которая экономически полностью независима. Мы приумножили нашу политическую силу, сегодня с Азербайджаном считаются. По меньшей мере, в вопросах региональной безопасности и развития без согласия Азербайджана не может быть реализована ни одна инициатива. Я говорю, по меньшей мере, в региональной, но в то же время сегодня во многих вопросах мирового масштаба позиция Азербайджана считается важной.

Мы построили мощную армию. Эта армия в течение 44 дней разгромила врага, поставила его на колени и изгнала с наших земель. Мы вырастили прекрасное молодое поколение, воспитанное в духе патриотизма, в национальном духе. Эта молодежь освободила наши земли. Молодежь из этих регионов, не видевшая Лачына, Кяльбаджара, других земель, находившихся в то время под оккупацией, готова была идти и шла на смерть. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Мы никогда не забудем их героизм. Благодаря их героизму, отваге сегодня мы находимся здесь, и сегодня на этих землях возрождается жизнь.

Вторая Карабахская война – наша славная история. Период, прошедший после Второй Карабахской войны, также был очень важным для будущего, так как после окончания войны посредники, которые в свое время занимались этим вопросом, можно сказать, и сами не знали, чем будут заниматься дальше. Армения находилась в абсолютно беспомощном положении, она все еще не может залечить боль и раны этого горького поражения. Им была нанесена большая психологическая травма, и это естественно. Поэтому Азербайджан вновь проявил здесь лидерство. То есть реальность, в которой мы живем сегодня, сформировалась на основе результатов, достигнутых после Второй Карабахской войны. Мы сказали, что необходимости в услугах – по сути, это была медвежья услуга - Минской группы ОБСЕ нет. Мы сказали, что между Азербайджаном и Арменией должен быть подписан мирный договор на основе принципа территориальной целостности. Предприняв необходимые шаги, мы добились желаемого на территориях в Карабахе, находящихся сегодня под контролем российской миротворческой миссии. Установив 23 апреля погранично-пропускной пункт на азербайджано-армянской границе, мы окончательно решили вопрос, окончательно решили вопрос территориальной целостности. Наша территориальная целостность и без того была восстановлена в результате Второй Карабахской войны. Но погранично-пропускной пункт являлся последним пунктом, откуда осуществлялось бесконтрольное движение из Армении в Карабахский регион Азербайджана и обратно. Движение есть и сегодня, но оно находится под полным контролем.

То есть все эти реалии создали мы. Именно в результате этого по окончании Второй Карабахской войны мы создали новую реальность и на границе с Арменией, и на территориях, находящихся под контролем российских миротворческих сил, и установлением погранично-пропускного пункта, и вынудили Армению повторить наши слова. После окончания Второй Карабахской войны я сказал, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией возможен лишь в том случае, если они скажут: Карабах – это Азербайджан! Всего 3-4 года назад они говорили «Карабах – это Армения» и считали, что могут вечно удерживать наши земли под оккупацией. Они считали, что мы, азербайджанцы, смиримся с такой ситуацией. Я же говорил, что нет, не смиримся. И им, и их покровителям, и тем, кто их сегодня поддерживает, я говорил в то время, что мы никогда не смиримся. Жизнь еще раз показала: все что, мы говорим, мы делаем. Заявление, сделанное несколько дней назад руководством Армении, фактически является повторением моих слов, сказанных несколько лет назад: "Карабах – это Азербайджан!".

А сейчас, после того, как Армения уже признала нашу территориальную целостность, для мирного договора фактически не осталось никаких серьезных препятствий. Уверен, что мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем, если Армения вновь не обманет и вновь не изменит свою позицию. Если будет подписан, – очень хорошо, если не будет подписан – в любом случае, Азербайджанское государство не столкнется из-за этого с какой-либо проблемой, потому что мы - сильная сторона, мы обладаем сильной позицией за столом переговоров, у нас сильные позиции на границе. Даже если мирный договор не будет подписан, мы будем жить спокойно и в условиях безопасности.

Хорошо помню, вы, наверное, тоже помните, что 24 декабря 2011 года, в свой день рождения, я встретился с лачынцами в поселке Тахтакерпю Агджабединского района. Я обычно не справляю дни рождения, в том числе юбилейные даты. Свое 60-летие отметил на Джыдыр дюзю, а 50-летие – в поселке Тахтакерпю с лачынцами. В то время в поселке Тахтакерпю для лачынцев был возведен поселок, состоящий из более чем 550 домов. На той встрече я сказал, что настанет день, когда мы построим для вас в Лачыне еще более красивые дома, и этот день наступил. С того времени прошло всего 11 лет, и вот мы встречаемся с вами в городе Лачын, Большего счастья быть не может. Уверен, что все мы сегодня живем с ощущением счастья. Живем с большим оптимизмом. Живем с чувством гордости, так как Вторая Карабахская война – наш вечный источник гордости. Победа навечно останется с нами, и молодое поколение, дети будут жить с гордостью этой Победы.

А сейчас время строить и творить. Еще раз хочу сказать, что сегодняшний облик города Лачын, - хотя должен отметить, что это только первый этап, - свидетельствует о том, что мы - народ-созидатель, и показывает, что это – наша земля. Она всегда была нашей. Просто ненавистный враг вместе со своими зарубежными покровителями, воспользовавшись нашей слабостью, безвластием, захватил эти земли и хотел жить здесь вечно.

Должен также сказать, что армяне проводили незаконное расселение в Лачынском, а также Кяльбаджарском районах. Согласно международным конвенциям, это считается военным преступлением. Но, приехав сюда в сентябре, я увидел то, в каком положении они жили. Ни с чем не могу сравнить условия, которые они создали для себя, потому что, видимо, только они сами могут знать, как человек жил в таких условиях.

Сразу после возвращения в Лачын мы приступили к созидательной работе. Я приехал в сентябре, после сентября мы уже приступили к работам.

Вам хорошо известно, что после окончания Второй Карабахской войны значительная часть Лачынского, Кяльбаджарского и Агдамского районов все еще находилась под оккупацией. Во время войны я неоднократно говорил, что руководство Армении должно предоставить мне даты, когда оно выведет свои войска с наших земель, только в этом случае мы можем остановить войну. После освобождения города Шуша, многих сел Армения фактически подписала акт о капитуляции. Согласно достигнутой договоренности, между Карабахским регионом, где проживают армяне, и Арменией должно было быть дорожное сообщение, и контроль за этой дорогой должны были осуществлять российские миротворческие силы. Таким образом, город Лачын фактически все еще находился под оккупацией, и именно в результате переговоров, продолжавшихся до 10 ноября, я настоял на том, что будет проложена новая дорога, после прокладки которой город Лачын будет возвращен нам. Для согласования дороги было установлено три года, просто для согласования маршрута дороги. Мы не только согласовали это, но и в течение полутора лет построили данную дорогу, и в начале августа уже направили армянам, проживавшим в Лачыне, и российским миротворческим силам уведомление, о том, что мы уже идем, просим покинуть это место. Вслед за этим нас попросили предоставить определенное время – до 25 августа, после чего они освободят Лачын, села Забух и Сус. Я согласился, так как 20 дней – не такая большая разница. Таким образом, 25 августа последний армянский оккупант или тот, кто незаконно проживал там, покинул Лачын, и 26 августа мы вернулись в Лачын.

Это еще раз свидетельствует о том, что каждая пядь земли родна и дорога нам. Каждый город, каждое село – наши, землю дарить нельзя. В ходе переговоров были различные этапы, различные моменты. Были и давление, и угрозы, некоторые прилагали большие усилия, чтобы заставить нас смириться с оккупацией. Но наша твердая позиция, несгибаемая воля разбили вдребезги эти усилия.. Я говорил, что никаких уступок быть не может. «Вернуть нам пять районов и оставить под вечным контролем армян два района» - это невозможно. Мы не намерены были уступать ни единого села и сегодня доказали это. Установленный 23 апреля на границе погранично-пропускной пункт должен стать уроком и для армян, проживающих сегодня в Карабахском регионе. К сожалению, они до сих пор на кого-то полагаются, будто кто-то придет и их спасет, кто-то придет и будет вести войну с Азербайджаном. Все это бред. Во время Второй Карабахской войны мы проявили сильную волю, и если в то время никто со стороны не осмелился вмешаться против нас, то сегодня, после того, как мы вновь стали хозяевами всех этих земель, кто придет и будет воевать с нами вместо армян?

Во-первых, это незаконно. Мы находимся на своей родной земле, и Карабахский регион, где сегодня живут армяне, - наша исконная земля, принадлежащая нам по праву. Просто, считаем, что они сами поймут, сами придут и сделают шаг для того, чтобы жить под флагом Азербайджана. Мы этого ждем. Поэтому не предпринимаем никакого другого шага, и считаю, что события, произошедшие за два с половиной года, должны их пробудить, пробудить от этого сна, от этих грез.

За два с половиной года все наши планы последовательно, постепенно были претворены в жизнь и мы находимся в последнем шаге от их реализации, и этот шаг будет сделан, я не сомневаюсь в этом. Отсюда, из Лачынского края, который они многие годы эксплуатировали и где незаконно заселялись, еще раз говорю им: ваша книга закрылась. Книга "Миацума" закрылась, сепаратизму пришел конец. Грезы о независимости пошли туда же, куда и статус. А статус мы еще во время Второй Карабахской войны послали туда, куда надо. Поэтому остался единственный путь - подчиниться законам Азербайджана, стать лояльными, нормальными гражданами Азербайджана, выбросить в мусорное ведро свои фальшивые «государственные атрибуты» и распустить «парламент». Якобы там функционирует "парламент", якобы там есть президент, министр, все это смешно. Мы просто проявляем терпение. Хотя всем хорошо известно, что сегодня у нас есть все возможности провести любую операцию в том регионе. Поэтому «парламент» должен быть распущен, элемент, называющий себя «президентом», - должен сдаться, все «министры», «депутаты» и другие должны уже оставить свои посты. Только в этом случае им могут быть сделаны послабления. Только в этом случае может идти речь о какой-либо амнистии.

Должен также сказать, что в последнее время международные организации фактически полностью согласились с нашей позицией. Я уже вижу это в ходе различных встреч. То есть почему согласились? Потому что мы правы, потому что мы не делаем ни шагу в сторону от своей позиции. Поэтому сегодня никто уже не говорит ни о независимости, ни об автономии, ни о чем-то другом. Просто поступающие нам последние месседжи таковы: а какой будет судьба тамошнего "руководства"? Попадают ли они под амнистию? Я же говорю, что надо посмотреть. Во-первых, мы направили туда делегацию. Мой представитель провел там с ними первую встречу, после чего мы пригласили их в Баку, приезжайте, поговорим. Они отказались. После этого мы во второй раз пригласили их в Баку. То есть представители проживающего в Карабахе армянского меньшинства. Они отказались и от этого. Третьего приглашения не будет. Либо они сами смиренно приедут, либо события будут развиваться в ином русле. Поэтому они могут подпасть под амнистию только в том случае, если сами добровольно оставят все фиктивные должности и обратятся за получением гражданства Азербайджана. И то, мы еще посмотрим. Мое слово окончательное, об этом знают все, и в Азербайджане, и в мире, в том числе в Армении. Мы делаем все, о чем говорим. Ни одно наше слово, как говорится, не осталось в воздухе, не останется и это. Если я говорю, что можно рассмотреть вопрос амнистии, то пусть не упускают этой возможности. Они упустили много возможностей, много, и каждый раз, как говорится, нам надо было дать им по голове, чтобы они пришли в себя.

Недавно двое наших военнослужащих, заблудившись, перешли на территорию Армении, где подверглись пыткам. Должен сообщить, что после окончания Второй Карабахской войны представители Армении и Азербайджана договорились о том, что если кто-то заблудится, - потому что вероятность этого велика, особенно в зимние месяцы, вы сами знаете, что климат здесь очень суровый, горы, ущелья, можно заблудиться, - если такое случится, то эти люди должны быть возвращены максимум в течение двух дней. Мы соблюдали это. Мы задерживали их максимум на два дня, допрашивали и возвращали – и гражданских лиц, и военных. Посмотрите что сделали они?! Они, во-первых, зверски избили наших заблудившихся военных, надели на них наручники, унизили их достоинство, засняли на видео момент их избиения. После этого их арестовали и уже осудили. Где это видано?. На состоявшейся 14 мая в Брюсселе трехсторонней встрече я заявил, что это недопустимо. Если вы нарушаете эту договоренность, то сами же поплатитесь за это. Немедленно верните наших военнослужащих. Но вместо этого их осудили на 11 лет. Не было ни суда, ни адвоката, ни судьи, ни представителей медиа. Что за суд? Это – беззаконие. Поэтому и сегодня говорю: пока не поздно. Пока Армения, хотя и не де-факто, но имеет юридическую независимость, пока понятие границ Армении в определенном смысле принимается. Они должны принять наши условия. Не хотят делимитации, и не надо. Что произойдет в этом случае? Граница пройдет там, где мы скажем. Они знают, что мы можем сделать это. Никто не поможет им, ни прибывшие из Европы французские полицейские-пенсионеры, ни кто-то другой, никто.

Делимитация границ должна происходить на наших условиях, то есть на справедливых условиях. Мирный договор должен быть основан на международных условиях, должна быть открыта дорога в Нахчыван, и представители армянской армии, которые все еще окопались в Карабахе, должны быть выведены оттуда. Это наши условия. Я заявляю об этих условиях вот здесь, в городе Лачын, чтобы каждый видел: сегодня мы здесь и будем находиться здесь вечно. Пусть также знают, что отсюда видны села Армении. Мы тоже видим эти села, то есть пусть не забывают и об этом.

Дорогие лачынцы, на протяжении многих лет вы жили в страданиях, как физических, так и моральных, в тяжелых условиях, в общежитиях, вагонах, палаточных городках. Еще большим было моральное страдание. То есть страдание от невозможности вернуться на родные земли ужасно. Каждый должен понимать и понимает это. Неоднократно встречаясь с переселенцами как из Лачына, так и из других районов, находившихся в то время под оккупацией, я подбадривал их, говорил, что мы вернемся, вернемся! Я видел, что в последнее время надежды несколько угасают, и это естественно. То есть около 30 лет. Это можно понять. Но я не мог сказать, когда мы вернемся. Как я мог сказать? Но я знал, что мы вернемся. Если вы теперь посмотрите видеозапись встречи, состоявшейся 11 лет назад, то увидите: я говорил, что мы вернемся и в Лачыне будут построены еще более красивые дома. Вот так и случилось. Поэтому условия для вас и таких же бывших переселенцев, как вы, должны быть самыми лучшими, самыми прекрасными, чтобы вы после долгих лет страданий жили здесь комфортно. Мы постараемся обеспечивать это и дальше.

Поздравляю вас как с возвращением, так и с праздником, желаю вам здоровья, успехов. Спасибо.

Затем глава государства вручил жителям, вернувшимся в город Лачын, ключи от домов.

Жители выразили главе государства признательность.

Житель Эльбрус Садыгов: Рад Вас видеть, господин Президент. Я давно хотел обнять и поцеловать Вас. Слава Аллаху, моя мечта сбылась. Очень рад. Да ниспошлет Вам Аллах здоровья. Мы гордимся Вами.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель Исаг Мусаев: Господин Президент, я тоже хочу сказать Вам «Большое спасибо!» и поздравить Вас. Желаю Вам здоровья, нашим военнослужащим – долгих лет жизни, здоровья, да упокоит Аллах души наших шехидов. Желаю нашим ветеранам, инвалидам скорейшего исцеления. Спасибо Вам за то, что подарили нам этот день.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Эльбрус Садыгов: Господин Президент, приветствую Вас в городе Лачын, который Вы после 31 года оккупации превратили в рай, и хочу сказать "Добро пожаловать!". 31 год мы жили в ожидании этого. Слава Аллаху, вернулись на свою землю. Вечером, приехав сюда, я испытал чувство гордости, благодаря Вам Лачын так похорошел, за короткое время проделана огромная созидательная работа, мы испытываем чувство безграничной гордости. Вы вернули наши земли, подарили нам жизнь. Как аксакал, выражаю Вам признательность от имени старейшин Лачына и всех лачынцев. Да хранит Вас Аллах. Господин Президент, во время 44-дневной войны мы следили за всеми Вашими выступлениями, сообщениями. У нас были шехиды. Да упокоит Аллах их души.

Президент Ильхам Алиев: Аминь.

Эльбрус Садыгов: Да ниспошлет Аллах здоровья и счастья нашим гази. За короткое время Вы освободили наши земли, вернули 50-миллионному азербайджанскому народу чувство гордости. Да хранит Вас Аллах. Желаю Вам здоровья, счастья. Сегодня у нас три замечательных праздника – День независимости, день нашего возвращения в Лачын и день выборов Президента Турции. Мы молимся за то, чтобы увидеть президентом нашего друга, брата, нашу опору, всеми нами любимого человека. Да ниспошлет Аллах здоровья и ему.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Эльбрус Садыгов: С нетерпением ждем хороших вестей. Иншаллах, дождемся. У меня была еще одна мечта. Слава Всевышнему, она тоже сбылась. Я всегда наблюдал за Вами по телевизору. Когда окончилась война, увидев Вас по телевизору, я поцеловал экран, мысленно поблагодарил Вас. Да хранит Вас Аллах. Сегодня сбылась моя самая большая мечта. Мы вернулись, мы и радуемся, и печалимся. Среди наших родных есть ушедшие из жизни. Благодаря Вам их души возрадуются. Да хранит Вас Аллах. Пусть Аллах навечно сделает Вас нашим Президентом. Желаю, чтобы Вы отметили здесь свое 100-летие.

Житель Аждар Ахмедов: Господин Президент, рады видеть Вас в нашем родном краю, на нашей земле. Сердечно поздравляю Вас и Мехрибан ханым Алиеву с праздником 28 Мая. С большим сожалением хочу отметить, что наше старшее поколение, лично мои родители не могут присутствовать сегодня здесь. Сегодня я и рад находиться здесь, и в то же время мне грустно. Хотя они не могут присутствовать здесь, мы, их дети, находимся в нашем Лачыне. Хочу Вам сказать, что с этого дня мы будем жить и творить в родном краю. Мы сделаем все возможное для того, чтобы Лачын стал еще краше. Господин Президент, выражаем Вам глубокую признательность за то, что подарили нам этот день. Большое спасибо. Да будет Аллах доволен Вами.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель Гадир Велиев: Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий. Вы подарили нам Победу в 44-дневной войне. Да упокоит Аллах души наших шехидов и да ниспошлет Он исцеления нашим гази. Благодаря Вашей мудрой политике 31-летнему ожиданию лачынцев пришел конец. От имени всех лачынцев поздравляю Вас и членов Вашей семьи по этому случаю. Желаю Вам долгих лет жизни и здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, еще раз с праздником.

Затем были сделаны фотографии на память.