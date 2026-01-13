Президент Ильхам Алиев: Уверен, что войны больше не будет
Внутренняя политика
- 13 января, 2026
- 18:29
Долгие годы тоски остались позади, справедливость восторжествовала. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, суверенитет.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар Агдеринского района.
"Азербайджанцы вернулись на свои исконные земли и будут жить здесь с гордостью, счастливо, спокойно. Уверен, что войны больше не будет. Азербайджан – сильное государство", – добавил глава нашего государства.
