    Prezident: Əminəm ki, bundan sonra müharibə olmayacaq

    Daxili siyasət
    • 13 yanvar, 2026
    • 18:22
    Prezident: Əminəm ki, bundan sonra müharibə olmayacaq

    Uzun illərin həsrəti arxada qaldı, haqq-ədalət Zəfər çaldı. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bərpa etdi.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Ağdərənin Aşağı Oratağ, Çıldıran, Heyvalı və Çapar kəndlərinin sakinləri ilə görüşdə deyib.

    "Azərbaycanlılar öz dədə-baba torpaqlarına qayıdıblar və burada qürurla yaşayacaqlar, xoşbəxt yaşayacaqlar, rahat yaşayacaqlar. Əminəm ki, bundan sonra müharibə olmayacaq. Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir", - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.

    Президент Ильхам Алиев: Уверен, что войны больше не будет
    President Ilham Aliyev: I am confident there will be no more war

