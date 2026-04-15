Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в правила воинского учета
Внутренняя политика
- 15 апреля, 2026
- 16:33
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в правила воинского учета, предусматривающие продление срока регистрации для уволенных с военной службы.
Как сообщает Report, поправки внесены в Положение "О прохождении военной службы".
Согласно изменениям, граждане после перевода в запас обязаны встать на воинский учет по месту жительства в течение 7 дней. Ранее этот срок составлял 3 дня.
Кроме того, уточняется, что военнообязанные и призывники при смене места жительства более чем на 3 месяца должны сняться с учета по прежнему адресу и зарегистрироваться по новому месту пребывания.
