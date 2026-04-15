Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в правила воинского учета

    Внутренняя политика
    • 15 апреля, 2026
    • 16:33
    Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в правила воинского учета

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в правила воинского учета, предусматривающие продление срока регистрации для уволенных с военной службы.

    Как сообщает Report, поправки внесены в Положение "О прохождении военной службы".

    Согласно изменениям, граждане после перевода в запас обязаны встать на воинский учет по месту жительства в течение 7 дней. Ранее этот срок составлял 3 дня.

    Кроме того, уточняется, что военнообязанные и призывники при смене места жительства более чем на 3 месяца должны сняться с учета по прежнему адресу и зарегистрироваться по новому месту пребывания.

    Ильхам Алиев Поправки в законодательство Постановка на воинский учет
    Tərxis olunan hərbi qulluqçular üçün qeydiyyata düşmə müddəti uzadılıb

