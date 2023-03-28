Президент Ильхам Алиев: Тысячи лачынцев в этом году вернутся в родной край

Восстановление города Лачын осуществляется с 26 августа прошлого года. На первом этапе в городе Лачын строятся около 500 частных домов или восстанавливаются дома, разрушенные армянами.

Восстановление города Лачын осуществляется с 26 августа прошлого года. На первом этапе в городе Лачын строятся около 500 частных домов или восстанавливаются дома, разрушенные армянами.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

Подчеркнув, что ведется реконструкция восьми многоэтажных жилых домов, строительство более 30 общественных зданий, глава государства сказал: "Все эти работы должны быть завершены до конца этого года. К концу нынешнего года в городе Лачын будут жить тысячи людей и в этом году лачынцы вернутся в родной край".