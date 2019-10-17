Президент Ильхам Алиев: "Социально-экономические показатели девяти месяцев положительные" - ФОТО

Социально-экономические показатели девяти месяцев в Азербайджане положительные, обеспечен экономический рост. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на экономическом совещании от 15 октября, передает Report.

"Социально-экономические показатели девяти месяцев положительные. Обеспечен экономический рост. Отрадно, что экономический рост в ненефтяном секторе превышает 3 процента. Это говорит о том, что меры по диверсификации дают результаты. Конечно, нам хотелось бы, чтобы рост был более высоким. Считаю, что для достижения этого имеются достаточно возможностей, потенциал. Просто мы должны с максимальной эффективностью использовать данный потенциал, - отметил глава азербайджанского государства. - Вновь достигнуты высокие показатели в области ненефтяной промышленности. Таким образом, наша ненефтяная промышленность увеличилась на более чем 15 процентов. Это свидетельствует о том, что проводимые в последние годы реформы, особенно меры по развитию ненефтяного сектора, приносят плоды. Могу сказать, что рост нашей ненефтяной промышленности более чем на 15 процентов может считаться рекордным показателем в мировом масштабе.

Наряду с этим, как вам известно, в последние годы были вложены крупные инвестиции в сельское хозяйство. Развитие сельского хозяйства определено как приоритетная сфера. Вместе с тем, в прежние годы меня несколько удивляло, что при таком объеме инвестиций, такой поддержке, предоставлении субсидий, льготных кредитов рост в сельском хозяйстве составлял 2-3 процента. Но в настоящее время в этой отрасли также наблюдаются серьезные подвижки. Таким образом, за девять месяцев сельское хозяйство увеличилось на более чем 7 процентов.

Очень позитивны и другие наши экономические показатели. Наш внешний государственный долг находится на очень низком уровне – составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта. По этому показателю мы занимаем девятое место в мире. Должен также отметить, что некоторые из стран, у которых результаты лучше, чем у нас, - это страны, которым вообще не предоставляется никаких внешних кредитов. Поэтому их высокое место не отражает объективной картины. Таким образом, мы занимаем ведущее место по низкому уровню внешнего долга в мировом масштабе. Еще раз хочу сказать, что я поставил перед правительством задачу: мы должны с каждым годом сокращать внешний государственный долг, это предусмотрено в бюджете на следующий год.

Уровень инфляции очень низкий – чуть более 2 процентов. Следует учесть, что в этом году был реализован очень серьезный и крупный социальный пакет – улучшено материальное положение более 4 миллионов 200 тысяч человек, повышены пенсии, зарплаты, пособия. То есть, на эти цели были израсходованы миллиарды манатов, и эти средства имели социальную направленность. Несмотря на это, уровень инфляции очень низкий. Это очень хороший показатель. Доходы населения вновь значительно превышают инфляцию.

Азербайджан сегодня занимает первое место в СНГ по уровню покупательной способности минимальной пенсии. А по объему среднемесячной пенсии находится на третьем месте. Конечно, это не может нас устраивать. Однако я должен отметить это для сравнения. Все познается в сравнении. У нас есть воля для повышения минимальной заработной платы, минимальной пенсии и в будущем, и возможности должны соответствовать этому. Для того, чтобы добиться этого, во всей финансовой и экономической сфере должна быть обеспечена полная прозрачность. В настоящее время у нас есть достаточно резервов, и перед правительством поставлена задача выявить все эти резервы, чтобы и бюджетные доходы повышались, и бюджетные расходы были целенаправленными и прозрачными.

Несколько дней назад Али Асадов моим распоряжением был назначен на должность премьер-министра. На протяжении многих лет Али Асадов работал моим помощником. Уверен, что как премьер-министр он выполнит поставленные мною задачи. Основная задача – довести экономический рост до более высоких показателей и продолжить реформы.

В моем выступлении на инаугурации после президентских выборов прошлого года были определены цели, можно сказать, по всем основным направлениям. Это выступление носило программный характер. После него мы приступили к практическим действиям, углубили реформы. Реформы, проведенные в налоговой и таможенной сферах, меры, связанные с прозрачностью, дают свой эффект. Таможенные и налоговые органы за девять месяцев перечислили в бюджет сверх плана более 700 миллионов манатов. Это еще раз показывает какие у нас большие резервы. Многие компании и сегодня не полностью выплачивают налоги. Они ведут "черную" бухгалтерию. Работники некоторых компаний не учитываются в ней. Правда, в последнее время были оформлены десятки тысяч рабочих мест, и таким образом произошел их трансфер из черной зоны в белую. Но это должно носить массовый характер. Многие частные компании все еще не полностью выплачивают налоги и ведут двойную бухгалтерию.

Налоговым, другим правоохранительным органам следует принимать самые строгие меры против такого типа "предпринимателей". А предприниматели должны знать, что обязаны выплачивать налоги. Никакие другие выплаты с них требоваться не могут. Я поставил эту задачу перед всеми структурами: нужны максимальная прозрачность, точность, необходимо положить конец взяточничеству и коррупции. Но предприниматели должны полностью выплачивать государственный налог. За счет этих налогов мы реализуем социальные проекты, размещаем переселенцев, укрепляем нашу армию. Поэтому неплательщики налогов должны привлекаться к уголовной ответственности.

Зачастую мы слышим, что стандарты, критерии у нас должны соответствовать европейским стандартам. Мы должны применять в отношении неплательщиков налогов то же наказание, что и в европейских странах. Поэтому уклонение от налогов должно иметь очень серьезные последствия. Еще раз поручаю это всем соответствующим структурам.

Наша социальная политика однозначна. Я неоднократно говорил, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Считаю, что в области социальной защиты Азербайджан является образцовой страной в мировом масштабе. Повышаются минимальная зарплата, пенсии, в то же время широкий размах получает программа самозанятости. В нынешнем году этой программой будет охвачено более десяти тысяч человек. Растет число лиц, получающих адресную социальную помощь. Я поставил перед министром труда и социальной защиты населения задачу: мы должны оказывать людям данной категории помощь в еще большем объеме. В настоящее время каждая семья получает помощь, превышающую в среднем 200 манатов. Число таких семей должно расти, поставлена именно такая задача.

Конечно, наша основная задача – углублять реформы, обусловливающие экономическое развитие. В целом, реформы в экономической сфере в Азербайджане идут успешно. Ведущие международные структуры высоко оценивают нашу деятельность в этой области. Мои многочисленные встречи с руководителями Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка, Международного валютного фонда и других международных финансовых структур позволяют говорить о том, что проводимые в Азербайджане реформы получают высокую оценку.

В отчете Doing Business мы занимаем 25-е место в мире по бизнес-среде. В последнем отчете Азербайджан вновь вошел в число 20 самых реформаторских стран. Недавно Давосский всемирный экономический форум опубликовал новый отчет, который еще раз свидетельствует о том, что проводимые в Азербайджане реформы носят последовательный характер. Я хотел бы довести до внимания азербайджанской общественности некоторые моменты из отчета. Как вам известно, здесь имеется много критериев, связанных с конкурентоспособностью - и общественно-политическая ситуация, и борьба с преступностью, экономические реформы, социальные реформы, инфраструктура и прочее.

Таким образом, Азербайджан занимает 18-е место в мире по борьбе с организованной преступностью. Могу сказать, что данный отчет подготовлен и опубликован на основе результатов исследования, проведенного среди 141 страны мира. По уровню доверия населения органам полиции Азербайджан находится на 30-м месте. В сфере защиты прав собственности мы на 37-м месте. Обратите внимание, по долгосрочной стратегии правительства, то есть, государства и руководства, Азербайджан занимает 10-е место в мировом масштабе. То есть, это показывает, что продуманная долгосрочная политика осуществляется в Азербайджане на самом высоком уровне. По уровню стремления руководства к переменам, то есть, к реформам, мы находимся на 5-м месте в мире. По транспортной инфраструктуре – на 31-м месте, дорожной инфраструктуре – на 27-м месте. В прошлом отчете мы занимали 34-е, а в нынешнем – 27-е место и первое в СНГ. По уровню железных дорог мы находимся на 34-м, эффективности транспортных услуг – на 12-м месте. По коэффициенту доступности электроэнергии мы занимаем второе место в мире. Строительство в последние годы такого количества электростанций, подстанций, линий электропередачи вывело нас на второе место в мире.

По цифровой способности активного населения мы находимся на 19-м месте. Это свидетельствует о таланте нашего народа и его близости к прогрессивным тенденциям. С точки зрения начала бизнеса мы занимаем 8-е место. Эти цифры, конечно же, отражают действительность, так как Давосский всемирный экономический форум является одной из ведущих международных финансовых структур мира и очень авторитетным форумом. Как вам известно, президент Азербайджана регулярно участвует в заседаниях форума.

Все это, конечно, высокая оценка нашей работы. Самой большой оценкой является оценка азербайджанского народа. Согласно проведенному недавно опросу, можно сказать, абсолютное большинство населения однозначно поддерживает руководство Азербайджана, проводимую нами политику. Конечно, эта поддержка придает нам силы, повышает нашу волю, и мы с еще большим энтузиазмом, с еще большими возможностями стремимся к реформам и проводим их. Но, несмотря на это, конечно, еще раз хочу сказать, есть достаточно неиспользованных резервов, и мы должны их выявить. Мы должны постараться, чтобы все сферы в Азербайджане были прозрачными и отвечали самым высоким стандартам. Конечно, для достижения этой цели необходимо проводить беспощадную борьбу с коррупцией и взяточничеством. Считаю, что в настоящее время эта борьба не может полностью нас устроить. Потому что нам известно, что факты коррупции получили широкий размах, не только в Азербайджане, но и на всем пространстве СНГ. То есть, это – горькое наследие, доставшееся нам от прошлого. Но мы должны вести борьбу с негативными явлениями, причем не только правоохранительные органы, но и все соответствующие структуры, в том числе граждане. Я неоднократно говорил о необходимости усиления общественного контроля. Если где-то, в каком-то регионе, в любом месте Баку происходит беззаконие, то соответствующие органы должны выявлять это и привлекать допустивших беззаконие граждан, людей к ответственности. В свою очередь и граждане должны сообщать, быть более активными с точки зрения общественного контроля, чтобы мы проводили реформы и наращивали мощь нашей страны.

В настоящее время идет подготовка бюджета на следующий год. Как вам известно, бюджет – один из основных документов любой страны. Перед новым правительством поставлены многие задачи. Назначая Али Асадова на эту должность, я возложил на него много обязанностей. Поставил перед ним задачу проведения реформ, в том числе кадровых. Необходимо привлекать к работе грамотные молодые кадры с современным мировоззрением и знанием современной экономики. Мы живем в XXI веке, как можно идти в будущее со старым мышлением, старыми знаниями? Сколько мы можем идти по этому, как говорится, инертному пути, опираясь на природные ресурсы? Правда, реформы проводятся, наглядным доказательством этого являются приведенные мною цифры. Такими результатами может похвастаться любая страна. Однако мы знаем, что у нас много ресурсов. Знаем также, что если в ту или иную государственную или частную структуру назначается чистый, грамотный и привязанный к Родине кадр, то мы сразу же видим там преобразования. Считалось, что у нас есть такие сферы, где нельзя проводить реформы. Одна из них – налоговая система. Считалось, что такая, как говорится, безобразная ситуация должна остаться навсегда, и мы не можем добиться здесь какого-либо прогресса. Однако все убедились в том, что мы смогли исправить ситуацию путем реформ. В бюджет поступили средства, исчисляющиеся сотнями миллионов манатов. Так же и в других сферах.

Многочисленные нарушения были допущены в области социальной защиты. Новый министр Сахиль Бабаев выявил их и проводит очень серьезные реформы. Должен также сказать, что некоторые люди, находящиеся сегодня во власти, также выступают против реформ. Эти реформы затрагивают их личные интересы. Они всячески пытаются помешать нашей работе. Очерняют кадры с новым мышлением, стремящиеся к реформам, в том числе в печати. Пресса стала своего рода видом внутренней борьбы. Это невыносимо. Не хочу идти сейчас глубоко. Но должен сказать, что это невыносимо, когда некоторые члены правительства шантажируются другими его членами. Их очерняют. Бросают тень на реформы, проводимые ими по поручению президента. Невыносимая ситуация. Если кто-то считает, что мы должны мириться с этим, то он ошибается, потому что альтернативы реформам нет. Тот, кто идет по этому пути, конечно, будет работать. А кто выступает против этого и пытается исподтишка помешать нашей работе, то, конечно, нам не по пути с такими людьми. Поэтому еще раз хочу сказать, чтобы и население знало, и каждый услышал меня. Проявлена сильная политическая воля. Мы хотим видеть Азербайджан современной, стремительно развивающейся страной, где прозрачность находится на первом месте, и добьемся этого. Никто не сможет помешать нам в этом деле.

Даны поручения в связи с бюджетом на следующий год. Члены правительства уже давно работают. Отмечу, что бюджет следующего года должен быть как социально, так и инвестиционно ориентированным. Мы и в следующем году будем реализовывать серьезные социальные программы, принимать важные меры по улучшению уровня жизни населения, у нас должно быть достаточно средств для реализации инфраструктурных проектов. Однако мы должны очень внимательно рассмотреть расходы на будущий год, правительству следует представить предложения для полного обеспечения здесь прозрачности. Скоро, до конца года эти предложения будут рассмотрены. Таким образом, уверен, что мы можем выполнить работу такого же объема с меньшими затратами. Для достижения этого, в первую очередь, необходимы прозрачность, государственный и общественный контроль. Я говорю всем государственным структурам, а то у них появилась плохая привычка. В конце каждого года при обсуждении бюджета они направляют заявки. Причем, в них находят отражение раздутые цифры, взятые из воздуха. Спрашиваешь у них, к примеру, откуда ты взял такие цифры относительно средств на строительство плотины, прокладку дороги, кабеля? С воздуха. Потом проводится расследование, выясняется, что они раздули цифры. Для чего? Понятно, для чего. Этому тоже следует положить конец. Поэтому Министерство финансов, Министерство экономики – нельзя сбрасывать это только на них, - и правительство как контролер должны проанализировать все эти цифры и установить реальные цифры. Лица, представившие раздутые цифры, должны нести ответственность. Если на этот раз наши государственные структуры, компании вновь представят раздутые цифры, то они уже разоблачат себя. Конечно, правительство рассмотрит все их предложения. Но если они представят раздутые цифры, то понесут наказание. Поэтому пусть потрудятся работать нормально и отказаться от плохих привычек. Таким образом мы значительно сэкономим бюджет, создадим возможность для повышения зарплат, пенсий и сможем обеспечить прозрачность. Поэтому в течение предстоящих недель необходимо активно поработать по параметрам бюджета на следующий год. Сегодняшнее совещание посвящено в том числе и этому вопросу. Поэтому хотелось бы, чтобы сейчас здесь прозвучали мнения и предложения, связанные с бюджетом на следующий год".

В обсуждениях выступили первый вице-президент Мехрибан Алиева, премьер-министр Али Асадов, помощник президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности Натик Амиров, министров финансов Самир Шарифов, министр экономики Шахин Мустафаев, министр налогов Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель правления Центрального банка Эльман Рустамов, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Шахмар Мовсумов.

Министр финансов Самир ШАРИФОВ сказал:

- Уважаемый господин президент, уважаемые участники совещания.

Проект государственного бюджета на 2020 год подготовлен в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О бюджетной системе" и при проведении бюджетных расчетов была сделана ссылка на уже примененный в 2019 году бюджетный порядок. При подготовке проекта бюджета данный вопрос несколько раз рассматривался в Совете по финансовой стабильности и по единогласному мнению Совета была достигнута договоренность по ряду основных параметров бюджета. В том числе были проведены длительные обсуждения, связанные с ценами на нефть, представляющими важное значение для нашего бюджета, бюджетных поступлений, и установлена цена 55 долларов/баррель. На основе этого в соответствии с бюджетным порядком были установлены стоимость чистых финансовых активов, а также верхний предел сводного бюджета. Следует также отметить, что один из вопросов, рассмотренных в Совете по финансовой стабильности, заключался в том, что в бюджетном порядке на средне- и долгосрочный период существуют некоторые моменты, являющиеся определенными вызовами для гармоничного осуществления наших расходов. Нам, безусловно, надо рассмотреть их. В том числе один из важных вопросов заключается в полном учете уровня инфляции и отражении его в расчетах государственного бюджета.

Уважаемый господин президент, как Вам известно, в соответствии с бюджетным порядком расходы сводного бюджета на очередной год формируются на основе чистых финансовых активов предыдущего года. В то же время еще один важный показатель здесь состоит в том, что верхний предел расходов сводного бюджета на очередной год не должен превышать 103 процента верхнего предела расходов сводного бюджета предыдущего года. В настоящее время предлагается подойти к данному показателю под углом зрения инфляции и, таким образом, принять к сведению тенденции инфляции, то есть, речь может идти о реальном росте.

Президент Ильхам Алиев: Да, верно.

Министр финансов Самир Шарифов: В связи с этим учтен подготовленный Министерством экономики социально-экономический, макроэкономический прогноз на очередной и последующие три года, согласно которому в следующем году предусмотрен 4,6-процентный уровень инфляции. С учетом данного прогноза мы пересмотрели верхний предел сводного бюджета, и уже намечена определенная цель.

Президент Ильхам Алиев: Насколько после этого оправдывает себя прогноз, данный в предыдущие годы? Есть структура, анализирующая это? То есть, оправдывают ли себя ваши прогнозы или нет?

Министр экономики Шахин Мустафаев: Да, господин президент, в основном оправдывают.

Президент Ильхам Алиев: На сколько процентов в основном оправдывают? Вы должны точно знать это, кому-то следует вести учет, так как на основе ваших ежегодных прогнозов мы строим свои планы. Но впоследствии, при обсуждении итогов данного года ваш прогноз остается в стороне. Поэтому нам необходимо знать, с какой точностью дается прогноз, чтобы в соответствии с этим строить свои планы.

Министр Шахин Мустафаев: В соответствии с международной практикой они отличаются, то есть абсолютная точность прогнозов, естественно, не обеспечивается, впоследствии учитываются различные воздействия, и раз в три месяца прогнозы должны уточняться. К примеру, на этот раз могу сказать, что при составлении Министерством финансов нового бюджета мы вновь внесли поправку в прогноз, сегодня прогноз на следующий год составляет уже 3 процента.

Президент Ильхам Алиев: Рост?

Министр Шахин Мустафаев: Да, мы видим 3 процента. По ненефтяному сектору мы спрогнозировали 3,8 процента, что непосредственно связано с поправками, внесенными Министерством финансов по инвестициям. То есть, на прогноз влияют различные факторы.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, инвестиционная программа также играет здесь важную роль.

Министр Шахин Мустафаев: Да, это один из факторов, оказывающих непосредственное влияние, есть и другие факторы. Мы вносим корректировки раз в три месяца.

Президент Ильхам Алиев: Но мы должны постараться, чтобы экономический рост не был связан с расходами, осуществляемыми по государственной линии, так как источник нашего основного экономического роста – это государственные инвестиционные расходы, и, откровенно говоря, в ненефтяной сектор вкладывается мало иностранных инвестиций. Цифры свидетельствуют о том, что половина вложенных в нынешнем году инвестиций – это иностранные инвестиции. Но они вкладываются в нефтегазовые операции, а не в ненефтяной сектор. Поэтому наша основная задача заключается в том, чтобы связать экономический рост непосредственно с развитием ненефтяного сектора. Сейчас мы предоставили льготные кредиты на сумму 1,4 миллиарда манатов. Кто-то подсчитал, какое влияние эти кредиты оказывают на валовой внутренний продукт, часть, относящуюся к ненефтяному сектору?

Министр Шахин Мустафаев: Естественно, господин президент, все подсчеты проводятся.

Президент Ильхам Алиев: В таком случае почему общий рост в ненефтяном секторе у нас не очень высокий? Мы предоставляем льготы, выплачиваем субсидии, приобретаем технику, реализуем инфраструктурные проекты, уровень государственных инвестиционных расходов достаточно высок. Все эти факторы сами по себе должны привести экономический рост к более высоким цифрам. Однако мы не видим этого.

Министр Шахин Мустафаев: Господин президент, Вы абсолютно правы в том, что в последние 3 года рост в ненефтяном секторе не радует. Как основные причины этого я бы отметил проблемы, связанные с финансированием, так как за 9 месяцев этого года через Фонд развития предпринимательства предоставлено 130 миллионов манатов, до конца года предусмотрено 170 миллионов манатов и это будет исполнено. Однако 130 или 170 миллионов манатов недостаточно для финансирования предпринимательства, так как со стороны банковского сектора нет достаточного финансирования.

Президент Ильхам Алиев: Вы правы, банковский сектор у нас не оказывает особой помощи росту экономики, росту реального сектора экономики, в последние годы вновь увеличивается объем потребительских кредитов. Я в прежние годы уже говорил о том, что в нашем портфеле преобладают потребительские кредиты, именно это и явилось одной из причин кризиса в банковском секторе. Мне сейчас сообщают, что тенденции вновь нарастают, кредиты предоставляются не реальному сектору экономики, а на потребление, то есть на приобретение потребительских товаров. Если это будет продолжаться, то через несколько лет мы вновь можем столкнуться с негативными проблемами. Поэтому вам необходимо обобщить, проанализировать все эти вопросы и прийти к решению, чтобы все инструменты – банковский сектор, Фонд развития предпринимательства, государственные инвестиционные расходы преследовали одну цель – увеличение занятости и рост ненефтяного сектора.

Министр Самир Шарифов: Господин президент, для того чтобы эта инфляция учитывалась в бюджетном порядке, предусмотрено внести соответствующие изменения в закон Азербайджанской Республики "О бюджетной системе". То есть, изменения заключаются в том, чтобы инфляция учитывалась.

Президент Ильхам Алиев: Надо было сделать это заранее.

Министр Самир Шарифов: Первый год, господин президент. Возможно, нужно было, чтобы мы все это протестировали. В принципе мы работаем над этим.

Президент Ильхам Алиев: В таком случае рост будет более высоким. Сколько процентов?

Министр Самир Шарифов: В таком случае, господин президент, у нас сформировался верхний предел расходов сводного бюджета в размере 28,1 миллиарда манатов. Расходы государственного бюджета составляют соответственно 25,6 миллиарда манатов.

Президент Ильхам Алиев: То есть, на сколько процентов больше бюджета этого года?

Министр Самир Шарифов: Сейчас после того, как мы увеличили, расходы сводного бюджета уже достигают 29,5 миллиарда. У нас образуется 1,3 миллиарда дополнительных расходов. Предусматривается, чтобы эти расходы были направлены в основном на государственные капиталовложения.

Министр финансов Самир Шарифов отметил, что в текущем году по инициативе и поручениям главы государства проведены социальные реформы, охватывающие многие сферы, и эти меры были профинансированы за счет государственного бюджета. В результате в бюджете произошли определенные структурные изменения, и текущие расходы бюджета, то есть, социально ориентированные расходы увеличились на 3,7 миллиарда манатов, а инвестиционные расходы государственных капиталовложений уменьшились. Учитывая положительное влияние инвестиционных расходов на экономический рост валового внутреннего продукта, а также их значение в обеспечении экономической активности в стране, принимаются меры по доведению их до прежних уровней.

Министр финансов также подчеркнул, что в результате принятых мер образовались дополнительные средства в размере 1,3 миллиарда манатов, что означает рост на 7,7 процента. Предложив ежегодно снижать расходы, финансируемые за счет доходов от нефти, Самир Шарифов подчеркнул, что финансирование государственного бюджета, растущего за счет дополнительных доходов и средств, не собранных в предыдущие годы, будет обеспечено. Отметив, что в проекте государственного бюджета отражены поручения президента, связанные с социальной сферой, министр финансов подчеркнул важность тесной координации с Центральным банком мер по обеспечению экономической стабильности в стране.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев рассказал о проделанной в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева работе, направленной на оптимизацию доходов бюджета Государственного фонда социальной защиты. Министр сказал, что бюджет Фонда прогнозируется в размере 4 миллиардов 825 миллионов манатов, это на 16,9 процента больше, чем в текущем году, подчеркнул, что дополнительные средства в размере 697 миллионов манатов будут направлены именно на выплаты населению. Сообщив, что в общих социальных страховых сборах наблюдается рост на 22,5 процента, министр подчеркнул, что доля внебюджетных организаций в доходах фонда выросла.

Отметив, что по сравнению с текущим годом размер трансферта увеличится на 81 миллион манатов, Сахиль БАБАЕВ сказал:

- Если размер трансферта в 2017 году составил 39 процентов доходов Государственного фонда социальной защиты, то уже в 2018 году он снизился до 35,6 процента, в 2019 году - до 32,8 процента, а в 2020 году сократится до 29,6 процента, что означает 8-процентное снижение в течение двух лет. А это является очень важным фактором с точки зрения устойчивости Государственного фонда социальной защиты, обеспечения его финансовой независимости. Выплаты населению составят 4 миллиарда 684 миллиона манатов, то есть, 97,1 процента общих доходов, из них выплаты трудовых пенсий составят 4 миллиарда 570 миллионов манатов. Ожидается, что общий рост составит 16,6 процента. Ожидается рост в размере 651 миллиона 700 тысяч манатов. Из них 475 миллионов манатов – в результате повышения средней заработной платы в стране, что стало возможным благодаря увеличению именно по Вашей инициативы зарплат. Таким образом, в результате индексации со следующего года трудовые пенсии в стране вновь будут увеличены. В результате этого повышения планируется выплатить нашим гражданам дополнительные средства в размере 475 миллионов манатов. В то же время 114 миллионов манатов будут выплачены нашим гражданам в виде пособий, предоставляемых за счет взносов обязательного социального страхования.

Министр отметил, что поскольку обязательства государственного бюджета и в этом году были построены на модели сбалансированного бюджета, объем трансферта значительно снизился. При том, что в прошлом году выплаты населению увеличились на 1,1 миллиарда манатов, на трансферт было выделено всего 89 миллионов манатов. А это свидетельствует о том, что средства в размере более 1 миллиарда манатов были обеспечены за счет роста доходов Государственного фонда социальной защиты и не создавали дополнительной нагрузки на бюджет. Министр отметил, что согласно подготовленным прогнозам, в следующем году планируется обеспечить рост среднемесячных трудовых пенсий в стране на 16 процентов и довести сумму среднемесячной пенсии до 293 манатов.

В результате проводимой оптимизации, а также отмены необоснованных пенсий уже в течение 9 месяцев текущего года было сэкономлено 99 миллионов манатов. В предстоящие периоды эта сумма еще больше увеличится и будет обеспечен устойчивый рост трудовых пенсий.

Сахиль Бабаев отметил, что минимальные трудовые пенсии доведены до 200 манатов, и, таким образом, наша страна занимает первое место на пространстве СНГ по индексу покупательной способности. Он отметил, что по покупательной способности среднемесячной пенсии наша страна может войти в первую двойку стран на пространстве СНГ.

Говоря о работе по оптимизации структуры расходов Государственного фонда социальной защиты, министр сказал, что в рамках доходов Фонда страхования от безработицы в следующем году сформирован бюджет на сумму 128,2 миллиона манатов. Рост здесь превышает 30 процентов. 111 миллионов 900 тысяч манатов из этой суммы будут направлены именно на сборы страховых взносов от безработицы. Число внебюджетных организаций уже достигло 68 процентов, в результате доля средств, собранных от бюджетных организаций, в общих доходах еще более снизилась. Вместе с тем, ожидаемые в текущем году остаточные средства на сумму 16 миллионов манатов в следующем году будут направлены, в частности, на финансирование программы самозанятости.

Продолжая свое выступление, Сахиль Бабаев сказал: Наши расходы предусматриваются в размере 128 миллионов 200 тысяч манатов, и генеральную линию здесь в соответствии с Вашим поручением составляет проект самозанятости, финансируемый за счет Фонда страхования от безработицы. Средства в размере 63 миллионов манатов будут направлены именно на проект самозанятости. В течение следующего года только за счет Фонда страхования от безработицы планируется профинансировать участие в проектах самозанятости 11 тысяч семей

Президент Ильхам Алиев: Всемирный банк также присоединяется к этому проекту. Если учесть и их средства, то эта цифра увеличится еще больше.

Министр Сахиль Бабаев: Да, господин президент, проводимые по Вашему поручению переговоры со Всемирным банком вступили в завершающий этап. До конца этого года правительству будет представлен проект кредитного соглашения. В следующем году предусматривается его утверждение в совете Всемирного банка. Если учесть процедуры Всемирного банка, то в стадию получения реальных активов мы вступим к концу года. Поэтому долю Всемирного банка в следующем году мы оцениваем в 1000-2000 семей. Однако в последующие годы 5 тысяч семей стабильно будут финансироваться Всемирным банком. В то же время в структуре этих расходов предусмотрена организация различных мероприятий активной занятости по проектам занятости. Если в текущем году по нашему плану было необходимо трудоустроить сто тысяч человек, то в следующем году эта цифра будет доведена до 130 тысяч. Предусмотрено продолжение платной программы общественных работ. Также будет продолжена программа временных общественных работ в крупных государственных компаниях. Наряду со Всемирным банком, предусматривается продолжение работ в рамках программах самозанятости и с Программой развития ООН. Еще 500 человек будут профинансированы по линии Программы развития ООН.

Президент Ильхам Алиев: Мы взяли на себя финансовое обеспечение Программы развития ООН, не так ли?

Министр Сахиль Бабаев: Да, господин президент.

Президент Ильхам Алиев: Просто они выступают в качестве консультанта.

Министр Сахиль Бабаев: Да, обеспечивают контроль над исполнением проекта. Для нас является прекрасной практикой то, что, внедряя самый положительный международный опыт, они реализуют этот проект в различных районах. А мы сами применяем их положительный опыт в других районах.

По профессиональной подготовке прогноз следующего года охватит 5 тысяч человек. Кроме имеющихся профессиональных центров сюда также входит строительство двух профессиональных центров. Предусмотрено расширение программ консультаций по профориентации для старшеклассников средних школ, которые охватят 150 тысяч учащихся.

В целом, в рамках расходов Фонда страхования от безработицы и Государственного фонда социальной защиты, предусмотрено также финансирования сети DOST. Расходы на открытие в текущем году еще двух центров и начало деятельности в следующем году дополнительно семи центров, а также на их содержанию будут оплачиваться за счет средств Государственного фонда социальной защиты и Фонда страхования от безработицы. А это позволит нам добиться оптимизации расходов на управление в целом без дополнительной нагрузки на государственный бюджет.