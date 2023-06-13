О нас

Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением

Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением В основе всех наших достижений лежат братские отношения между Азербайджаном и Турцией.
Внутренняя политика
13 июня 2023 г. 15:50
Президент Ильхам Алиев: Шушинская декларация является историческим соглашением

В основе всех наших достижений лежат братские отношения между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил 13 июня во время заявления для прессы после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Сообщив, что через два дня будет отмечаться вторая годовщина подписания Шушинской декларации, глава государства сказал: "Шушинская декларация – это историческое соглашение. В результате этого соглашения Турция и Азербайджан официально стали союзниками".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ilham Aliyev: Shusha Declaration is a historic agreement
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Şuşa Bəyannaməsi tarixi anlaşmadır"

Другие новости из категории

Расширен состав коллегии Министерства энергетики
Расширен состав коллегии Министерства энергетики
13 июня 2023 г. 15:54
В Баку устроен государственный прием в честь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и первой леди Эмине Эрдоган
В Баку устроен государственный прием в честь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и первой леди Эмине Эрдоган
13 июня 2023 г. 00:19
Очередная группа лачынцев готовится к возвращению в родные края
ФотоОчередная группа лачынцев готовится к возвращению в родные края
12 июня 2023 г. 18:25
Хикмет Гаджиев встретился с победителями второго конкурса ”Восхождение
ФотоХикмет Гаджиев встретился с победителями второго конкурса ”Восхождение"
12 июня 2023 г. 15:51
Максимальный предел скорости для скутеров в Национальном парке определен на уровне 17 км/ч
Максимальный предел скорости для скутеров в Национальном парке определен на уровне 17 км/ч
12 июня 2023 г. 13:35
Разработана новая концепция движения скутеров на Бакинском бульваре
Разработана новая концепция движения скутеров на Бакинском бульваре
12 июня 2023 г. 13:34
Предлагается создать музей геноцида и истории Западного Азербайджана
Предлагается создать музей геноцида и истории Западного Азербайджана
12 июня 2023 г. 13:21
Замминистра: Необходимо довести до мировой общественности реалии Западного Азербайджана
Замминистра: Необходимо довести до мировой общественности реалии Западного Азербайджана
12 июня 2023 г. 13:21
Президент Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора компании Starwood Capital Group
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял основателя и исполнительного директора компании Starwood Capital Group
12 июня 2023 г. 13:10
Замминистра культуры: Армяне под видом градостроительства уничтожили исторические корни центра Еревана
Замминистра культуры: Армяне под видом градостроительства уничтожили исторические корни центра Еревана
12 июня 2023 г. 12:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi