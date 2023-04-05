Президент Ильхам Алиев сел за руль электромобиля Togg

4 апреля президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg.

4 апреля президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg.

Как сообщает Report , сначала глава государства встретился с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком, генеральным исполнительным директором и членами правления компании Togg.

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк вручил главе государства ключи от модели Т10Х электромобиля Togg.

Глава государства сел за руль электромобиля Togg.

Отметим, что одним из первых заказчиков электромобиля Togg национального производства Турции, презентация которого состоялась 29 октября 2022 года, был глава нашего государства. 2 ноября прошлого года в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Ильхам Алиев передал поздравления по случаю начала массового производства глобальной технологической марки Togg, оказывающей услуги в сфере мобильности в Турции, и расценил это как новый успех турецкой промышленности. В заявлении для печати президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в ходе данного телефонного разговора президент Ильхам Алиев передал заказ на приобретение двух автомобилей Togg.