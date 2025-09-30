Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Президент Ильхам Алиев присвоил Анару Исмаилову звание генерал-майора

    Внутренняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 16:52
    Президент Ильхам Алиев присвоил Анару Исмаилову звание генерал-майора

    Президент Ильхам Алиев подпсиал распоряжение о присвоении Анару Исмаилову звания генерал-майора.

    Как сообщает Report, в документе говорится:

    "Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

    Полковнику Анару Муслим оглу Исмаилову присвоить высшее воинское звание "генерал-майор".

    Prezident İlham Əliyev Anar İsmayılova general-mayor rütbəsi verib

