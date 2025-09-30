Президент Ильхам Алиев присвоил Анару Исмаилову звание генерал-майора
Внутренняя политика
30 сентября, 2025
- 16:52
Президент Ильхам Алиев подпсиал распоряжение о присвоении Анару Исмаилову звания генерал-майора.
Как сообщает Report, в документе говорится:
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Полковнику Анару Муслим оглу Исмаилову присвоить высшее воинское звание "генерал-майор".
