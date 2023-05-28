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Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в городе Лачын

Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в городе Лачын 28 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии вывесок на улицах Гейдара Алиева, Победы, 28 Мая, Хосров бека Султанова, Зангезур в городе Лачын.
Внутренняя политика
28 мая 2023 г. 13:19
Президент Ильхам Алиев принял участие в ряде мероприятий в городе Лачын
Президент Ильхам Алиев

28 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии вывесок на улицах Гейдара Алиева, Победы, 28 Мая, Хосров бека Султанова, Зангезур в городе Лачын.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о работе, проводимой в городе Лачын, и концепции реконструкции улицы Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии вывески на улице 1 Декабря, ознакомился с условиями, созданными в жилом доме.

Затем глава государства встретился с населением, вернувшимся в город Лачын, вручил им ключи от домов.

Далее президенту Ильхаму Алиеву был представлен Генеральный план города Лачын. Глава государства заложил фундамент музеев Оккупации и Победы, многоквартирного жилого квартала в городе Лачын, ознакомился со спортивным комплексом, где проводятся последние отделочные работы, принял участие в церемонии выпуска в природу на территории Лачынского района восточно-кавказских туров и соколов в рамках реализуемых в нашей стране проектов реинтродукции, а также – в рамках восстановления водной экосистемы освобожденных от оккупации территорий – выпуска в реку Хакари более 32 тысяч сазанов, лососей и форелей, ознакомился со строительством коттеджей, предназначенных для отдыха жителей и туристов.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev attends a number of events in Lachin city
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Laçın şəhərində bir sıra tədbirlərdə iştirak edib

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