Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплекса

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 12:04
    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплекса

    27 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплекса.

    Как сообщает Report, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов проинформировал главу государства о созданных в комплексе условиях.

    Было сообщено, что площадь территории комплекса, строительство которого началось в 2024 году, составляет 5,8 гектара. Здесь созданы открытые спортивные площадки, стадион, универсальный спортивный зал на 1100 зрителей, залы для борьбы, дзюдо, художественной гимнастики, бокса, кикбоксинга, таэквондо, карате, фитнес- и тренажерный залы, плавательный бассейн. Кроме того, в комплексе будут функционировать зал заседаний, кафе, комнаты для судей, тренеров, врачей, комментаторов, ресторан и гостиничный корпус на 42 места.

    Во время III Игр Содружества Независимых Государств, которые пройдут в Азербайджане, соревнования по боксу будут организованы в Евлахском олимпийском спортивном комплексе.

    В результате целенаправленной работы, проведенной в последние годы в спортивной сфере, Азербайджан превратился в один из основных центров проведения международных соревнований. Успешная организация таких престижных мероприятий, как чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта, а также первые Европейские игры, Игры исламской солидарности, гонки Формула-1, продемонстрировала высокие организаторские способности Азербайджана в этой сфере. Проведение в Азербайджане III Игр Содружества Независимых Государств также свидетельствуют о доверии международной спортивной общественности к нашей стране.

    Признание в мире Азербайджана как спортивной державы, выбор нашей страны в качестве места проведения престижных спортивных мероприятий, безусловно, связаны также с созданием современной спортивной инфраструктуры как в Баку, так и в регионах республики.

    Ильхам Алиев III Игры СНГ Евлахский олимпийский комплекс
    Фото
    Prezident İlham Əliyev Yevlax Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak edib

    Последние новости

    12:12

    Президент Ильхам Алиев почтил память шехидов Отечественной войны минутой молчания

    Внутренняя политика
    12:08

    США на несколько дней отложили введение санкции против российско-сербской NIS

    Другие страны
    12:04

    Анар Эйвазов: На Военно-мемориальном захоронении проведены работы по реконструкции

    Внутренняя политика
    12:04

    Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Евлахского Олимпийского спортивного комплекса

    Внутренняя политика
    12:00
    Фото

    В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов

    Внутренняя политика
    11:54

    Кобахидзе: Наша цель - возобновить стратегическое партнерство с США с чистого листа

    В регионе
    11:50

    День, который изменил все

    Внутренняя политика
    11:50

    КС Грузии в октябре рассмотрит иск о запрете партий "Нацдвижения", основанного Саакашвили

    В регионе
    11:47

    МИД Турции сделал публикацию в связи с Днем памяти

    Внутренняя политика
    Лента новостей