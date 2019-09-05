Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию электростанции в Баку

​Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатаци

5 сентября, 2019 12:17

https://report.az/storage/news/456773c7bcf71e1dfdbab3fb96231857/c7c6f54c-833e-4df1-ae04-801b490dc2e0_292.jpg 5 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию электростанции "Шимал-2" в Баку Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.