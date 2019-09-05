Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию электростанции в Баку

5 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию электростанции "Шимал-2" в Баку
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
5 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию электростанции "Шимал-2" в Баку
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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Samirə AbdullayevaАвтор новости