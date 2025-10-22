Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эстонии

    Внутренняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 12:31
    Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эстонии

    22 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эстонской Республики Маргуса Цахкну.

    Как сообщает Report, министр иностранных дел Эстонии поздравил президента Ильхама Алиева с достигнутыми в Вашингтоне успехами в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

    Поблагодарив за поздравления, глава государства подчеркнул особую роль президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в этом вопросе. Отметив историческое значение достигнутых на вашингтонской встрече договоренностей, президент Ильхам Алиев коснулся важности открытия транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванским регионом.

    Министр иностранных дел Эстонии подчеркнул, что разрешение нашей страны на транзит через территорию Азербайджана зерна, импортируемого Арменией из Казахстана, является важным шагом на пути к нормализации армяно-азербайджанских отношений.

    Министр сказал, что прибыл в нашу страну с большой бизнес-делегацией и в Баку проходит бизнес-форум, выразил надежду, что подобные мероприятия придадут импульс развитию торгово-экономических отношений между нашими странами.

    Отметив, что Эстония поддерживает связи Азербайджана с Европейским Союзом и НАТО, гость выразил удовлетворение нынешней позитивной динамикой в развитии отношений между Евросоюзом и Азербайджаном.

    Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил свои встречи с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Тиране и Копенгагене, отметил, что открылись новые перспективы для сотрудничества между нашей страной и Европейским Союзом в сфере энергетики, транспортных связей и других областях.

    Поздравив также с успешным проведением в Азербайджане конференции COP29, гость подчеркнул, что на этом мероприятии были достигнуты серьезные результаты, связанные с международной климатической повесткой.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Фото
    İlham Əliyev Estoniyanın xarici işlər nazirini qəbul edib
    Фото
    President Ilham Aliyev receives Estonia's foreign minister

    Последние новости

    13:16

    Глава МИД: Транзит грузов по маршруту Восток-Запад через Азербайджан увеличился на 90%

    Внешняя политика
    13:15

    Министр: За 8 месяцев этого года товарооборот между Азербайджаном и Эстонией составил $25 млн

    Внешняя политика
    13:10

    Байрамов: Азербайджан видит позитивные результаты Вашингтонских договоренностей

    Внешняя политика
    13:08

    Рябков: РФ продолжает подготовку к возможному саммиту Путина и Трампа

    В регионе
    13:08

    Эстония поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    13:07

    Президент подписал распоряжение о 100-летнем юбилее I Тюркологического курултая

    Внутренняя политика
    13:07

    Азер Байрамов: За 20 лет сводный бюджет страны вырос более чем в 17 раз

    Финансы
    13:05

    Азербайджан присоединился к уставу Еврокомиссии по борьбе с ящуром

    Внешняя политика
    13:04

    Парламент Армении принял в I чтении закон, позволяющий закрыть религиозный телеканал

    В регионе
    Лента новостей