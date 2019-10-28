​Президент Ильхам Алиев прибыл в Габалинский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл в Габалинский район.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Габала, возложил цветы к монументу.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проведенной в последние годы в районе работе, реализованных проектах.

Было отмечено, что социально-экономические показатели района значительно улучшились, построены многочисленные социальные инфраструктурные объекты, созданы производственные предприятия.

Было сообщено, что в парке Гейдара Алиева, где находится памятник, созданы все условия для отдыха граждан.