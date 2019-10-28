​Президент Ильхам Алиев прибыл в Габалинский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл в Габалинский район.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
Глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Габала, возложил цветы к монументу.
Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проведенной в последние годы в районе работе, реализованных проектах.
Было отмечено, что социально-экономические показатели района значительно улучшились, построены многочисленные социальные инфраструктурные объекты, созданы производственные предприятия.
Было сообщено, что в парке Гейдара Алиева, где находится памятник, созданы все условия для отдыха граждан.
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