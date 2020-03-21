Президент Ильхам Алиев пожертвовал в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом годовую заработную плату

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев пожертвовал в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом свою годовую заработную плату.

Как передает Report, согласно Указу Президента Азербайджанской Республики "О мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике" от 19 марта 2020 года создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.

В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2020 года из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Фонду поддержки борьбы с коронавирусом первоначально выделено 20 миллионов манатов.

Отметим, что физические и юридические лица могут осуществлять добровольные выплаты в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Азербайджанской Республике и обеспечения финансовой поддержки мер, осуществляемых в области борьбы с ней.

Средства Фонда будут направлены на меры по борьбе с коронавирусом, в том числе на формирование медицинских учреждений особого режима, вознаграждение работников, занятых в медицинской сфере, и оказание им материальной помощи, усовершенствование инфраструктуры медицинских учреждений и усиление их материально-технической базы.