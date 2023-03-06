Президент Ильхам Алиев поздравил женщин Азербайджана

Президент Ильхам Алиев направил поздравление азербайджанским женщинам по случаю Международного женского дня – 8 Марта.

Президент Ильхам Алиев направил поздравление азербайджанским женщинам по случаю Международного женского дня – 8 Марта.

Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

"Уважаемые женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем, желаю всем вам здоровья, счастья и успехов в дальнейших делах.

Наш народ на протяжении всей своей многовековой истории считал женщину олицетворением возвышенности и всегда проявлял к ней глубокое уважение. В судьбоносные, решающие моменты нашего прошлого азербайджанские женщины всегда достойно выполняли свою миссию. Им принадлежат неоценимые заслуги в сохранении во всей полноте наших национально-духовных ценностей, являющихся вкладом в сокровищницу общечеловеческой культуры.

Азербайджанские женщины раньше женщин ряда передовых стран мира обрели право избирать и быть избранными, сделав первые среди женщин на мусульманском Востоке шаги в различных направлениях искусства и науки, доказали, что обладают передовым мышлением, новаторским и прогрессивным духом. Они с большой решимостью трудились для построения нашей страны, в частности, систем образования, здравоохранения и культуры, на современной основе, добились за минувший период значительных успехов.

Азербайджанские женщины, которые, чтя своих предшественниц-просветителей, оставивших след в нашей литературно-общественной и научно-культурной мысли, и, оставаясь приверженными принципам преемственности поколений, идут по проложенному ими пути, и сегодня своей многосторонней социально-культурной деятельностью придают развитию нашего общества особый динамизм и гармонию.

Наши самоотверженные матери, как и сотни лет назад, воспитывают сыновей и дочерей, которые считают Родину такой же родной и священной, как мать, и сердца которых полны любви к родному краю. Они верны нашим традициям, их помыслы чисты. Наглядным проявлением этого является незабываемая доблесть нашей молодежи, подарившей народу блестящую Победу в Отечественной войне, которую мы вели за правое дело.

Верю, что азербайджанские женщины, обладающие богатым духовным миром, своим стремлением творить и созидать и в предстоящие годы будут привносить высокие ценности в жизнь общества и впишут новые, светлые страницы в летопись нашей независимости".