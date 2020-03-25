Президент Ильхам Алиев поздравил греческую коллегу Катерину Сакелларопулу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Греции Катерине Сакелларопулу.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

«Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника Греческой Республики – Дня независимости.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашей стране – благополучия и процветания».