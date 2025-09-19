Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 19 сентября, 2025
    • 17:34
    Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана

    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо еврейской общине Азербайджана по случаю еврейского Нового года - Рош ха-Шана.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

    Ильхам Алиев Рош ха-Шана еврейская община поздравления
    Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın yəhudi icmasını təbrik edib
    President Ilham Aliyev congratulates Jewish community of Azerbaijan

    Последние новости

    19:00

    ООН разрешила президенту Палестины выступить на Генассамблее

    Другие страны
    18:58

    СБ ООН отклонил резолюцию о невозобновлении санкций против Ирана

    Другие страны
    18:37

    В Эстонии заявили о нарушении воздушного пространства российскими истребителями

    Другие страны
    18:35

    СМИ: Вертолет Трампа совершил экстренную посадку в Лондоне

    Другие страны
    18:24

    Пакистан допустил возможность предоставления Саудовской Аравии доступа к ядерному оружию

    Другие страны
    18:14

    Кубок Гран-при Азербайджана посвящен "Стране огней"

    Формула 1
    18:07

    Генпрокуроры Азербайджана и Словакии подписали меморандум о сотрудничестве

    Внешняя политика
    18:01

    Джейхун Байрамов обсудил с новым послом Франции причины кризиса в отношениях двух стран

    Внешняя политика
    18:01

    Посол Франции вручила копию верительных грамот главе МИД Азербайджана

    Внешняя политика
    Лента новостей