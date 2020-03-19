Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев по случаю Новруз байрамы

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Новруз байрамы.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

- Дорогие соотечественники, сердечно поздравляю вас с Новруз байрамы, желаю азербайджанскому народу здоровья, счастья. Новруз байрамы – наш национальный праздник, национальное достояние. Азербайджанский народ веками отмечает этот прекрасный праздник.

В нынешнем году проведение массовых мероприятий не представляется возможным из-за коронавируса. Уверен, что азербайджанский народ хорошо понимает эту ситуацию. Все меры, принимаемые Азербайджанским государством, нужны для обеспечения здоровья народа, безопасности нашей страны. Поэтому прошу, чтобы каждый гражданин осознал свою ответственность, и представителям старшего поколения должно уделяться особое внимание. К пожилым людям в азербайджанском обществе всегда проявляется большое уважение. Я достаточно подробно высказывал свои мысли на эту тему, еще раз хочу сказать, что это – один из основных устоев нашего общества. Наши традиции, национальные ценности, уважение и внимание к представителям старшего поколения – наша национальная особенность, и мы должны беречь эти ценности и дальше. Но в нынешних условиях представителям старшего поколения надо уделять особое внимание. Уважение к ним должно проявляться не на словах, а на деле, потому что именно у представителей старшего поколения наблюдаются самые тяжелые последствия этого заболевания. Уверен, что мы вместе будем вести борьбу с этим охватившим мир заболеванием, превратившимся в пандемию, и эта борьба даст результаты.

Работа, проделанная с начала года, еще раз подтверждает успешное развитие нашей страны, Азербайджан модернизируется, обновляется. Проводимые в Азербайджане реформы охватывают, можно сказать, все сферы. Реформы, осуществленные в 2019 году, привели к большим переменам в экономической сфере. Именно в результате применения принципов прозрачности в государственный бюджет поступило более 1 миллиарда манатов, и эти средства до последней копейки были направлены на решение социальных проблем людей. Как вам известно, в результате принятых государством мер в прошлом году 4,2 миллиона граждан Азербайджана улучшили свое материальное положение, были значительно увеличены зарплаты, пенсии, социальные пособия. Это еще раз показывает, что Азербайджан является социальным государством, и основное направление всех наших экономических возможностей – социальное обеспечение граждан. Работа в данном направлении будет проводиться и впредь. Первые два месяца 2020 года свидетельствуют о том, что в этой сфере можно будет принять дополнительные меры.

С начала года процессы в нашей стране идут в позитивном направлении, в Азербайджане обеспечиваются стабильность, безопасность. Гарант стабильности – азербайджанский народ, единство народа и власти. Это единство еще раз проявилось на парламентских выборах. Проведенные 9 февраля парламентские выборы являются важным событием в жизни нашей страны. Парламентские выборы еще раз продемонстрировали, что проводимая в нашей стране политика высоко оценивается народом. Парламентские выборы отразили волю азербайджанского народа, и азербайджанское общество осталось довольно их результатами.

На первом заседании парламента я сказал о задачах, стоящих перед новым парламентом. Хочу добавить, что состав парламента был сформирован заново, и впервые в руководство парламента вошли и представители оппозиции. Представители оппозиции также вошли в руководство парламентских комитетов. Это событие произошло в истории нашей страны впервые, что еще раз демонстрирует наше намерение совершенствовать многопартийную систему. Не секрет, что большинство голосов в парламенте принадлежит партии "Ени Азербайджан". Конечно, без согласия Партии "Ени Азербайджан" эти реформы не могли бы быть проведены. Это показывает, что шаги, предпринимаемые в данном направлении, окажут позитивное влияние на дальнейшее успешное развитие нашей страны, что в нашей стране формируется новая конфигурация политической системы.

В то же время Администрация Президента предложила диалог всем политическим партиям. Это тоже очень серьезный шаг. Не секрет, что сегодня власть Азербайджана сильна, как никогда в истории. Мы считаем, что сильный должен предпринять первый шаг, выдвинуть первое предложение и указать путь тем, кто, если так можно сказать, сбился с пути. То есть, мы сделали это, и я рад, что абсолютное большинство политического спектра позитивно отреагировало на данную инициативу, политический диалог фактически уже начался. Уверен, что его результаты также будут позитивными для нашего народа и дальнейшего развития страны. Что же касается группировок, отказавшихся от диалога, то им виднее. Во всяком случае, я сказал, хочу сказать еще раз: проигравшей стороной будем не мы, и в новой политической конфигурации не будет места предателям, представителям продажной пятой колонны. Азербайджан очищается, в том числе очищается и должен очиститься от изменников, предателей, представителей пятой колонны. В то же время азербайджанский народ прекрасно видит, что ведется очень серьезная борьба с негативными явлениями, борьба с коррупцией, взяточничеством будет вестись и впредь. Это еще раз показывают последние события, шаги, предпринятые в данном направлении.

С начала года еще более упрочились наши международные позиции. Проведенные мною встречи с зарубежными партнерами в двустороннем формате еще раз показали, что Азербайджан пользуется огромным уважением в мире, наша политика воспринимается с большим одобрением. В то же время мое участие в международных мероприятиях еще более усилило позиции нашей страны. Как вам известно, Давосский всемирный экономический форум является важнейшим политическим и экономическим форумом мира. В нем участвует политическая и деловая элита мира. Я много лет подряд участвую в этом форуме, и каждое участие приносит нашей стране новые дивиденды - как политические, так и экономические. На этот раз я вновь убедился, что к происходящим в Азербайджане процессам проявляется большой интерес. Все мои собеседники отмечали, можно сказать, одно: Азербайджан – стабильная страна, и сохранение сегодня стабильности в нестабильном регионе, нестабильном мире требует большого мастерства и политической компетенции. Благодаря стабильности обеспечивается и вложение инвестиций в Азербайджан. В прошлом году были вложены иностранные инвестиции на сумму 13,5 миллиарда долларов США. В январе нынешнего года подписаны соответствующие документы, связанные с вложением иностранных инвестиций на сумму 440 миллионов долларов США, которые будут направлены на создание возобновляемых видов энергии. В целом, наше участие в Давосском экономическом форуме было очень успешным. Региональный центр Давосского всемирного экономического форума по Четвертой промышленной революции будет создан именно в Азербайджане. Этот центр охватит пространство Кавказа и Средней Азии, подписан соответствующий документ. Это еще раз демонстрирует наши сильные позиции.

Также считаю, что другой важнейшей конференцией в области безопасности в мире является Мюнхенская конференция по безопасности. Я регулярно участвую и в этой конференции и каждый раз довожу азербайджанские реалии до широкой аудитории. В том числе довожу позицию Азербайджана по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, правоту нашей страны и исторические аспекты. На сей раз представилась еще более благоприятная возможность, и Азербайджан вновь продемонстрировал свое преимущество на глазах азербайджанского народа и всего мира. Историческая правда и нормы международного права на нашей стороне. На Мюнхенской конференции по безопасности был нанесен сокрушительный удар по пропаганде, которую Армения и мировое армянство проводили на протяжении многих лет. Можно сказать, что их пропаганда была развеяна в пух и прах на основе доказательств, исторических фактов, резолюций и постановлений, принятых международными организациями. Считаю, что этот сокрушительный удар положил конец армянской пропаганде. Аудитория Мюнхенской конференции по безопасности достаточно широка. Если учесть, что дебаты руководителей Азербайджана и Армении вживую проводились впервые, то не трудно представить, какой интерес они вызвали, миллионы людей могли наблюдать их как в прямом эфире, так и после. Поэтому наше правое дело еще раз нашло свое подтверждение, и весь мир еще раз увидел, - я сказал это в прямом эфире и на Валдайском форуме, - что Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак.

Успехи, достигнутые в нынешнем году в экономической сфере, конечно же, очень радуют нас. За два месяца валовой внутренний продукт увеличился на 2,8 процента. Экономика в ненефтяном секторе выросла на 6,7 процента. Промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось на 21,7 процента. Денежные доходы населения выросли на 9 процентов, а инфляция составляет всего 2,8 процента.

Опять же за счет реформ и в результате мер по обеспечению прозрачности за два месяца в государственный бюджет сверх прогноза было перечислено 252 миллиона манатов. Это еще раз показывает, что принимаемые меры по обеспечению прозрачности, политика, проводимая против теневой экономики, дают результаты. Уверен, что эта позитивная тенденция продолжится до конца года, и часть экономики Азербайджана, которая в настоящее время находится в тени, выйдет из тени. Деятельности только государственных органов здесь недостаточно. Бизнес-круги также должны осознавать свою ответственность и не прибегать к нечестным путям, вывести свою деятельность из тени и до последней копейки выплачивать государственный налог. Потому что они должны знать, что эти налоги направляются на повышение зарплат, пенсий людей.

В нынешнем году планируется проделать большую работу в социальной сфере. С начала года с моим участием были открыты три крупные больницы – в Геранбое, Шамкире и Газахе. Планируется открытие новых больниц, будет проводиться работа по созданию социальной инфраструктуры. Несмотря на то, что цены на нефть на мировых рынках резко упали, все наши социальные обязательства будут обеспечены. Хотя в результате осуществленных в прошлом году мер и принятых решений наши бюджетные расходы, предусмотренные для социальной сферы, в достаточной степени возросли, все социальные обязательства будут выполнены и все социальные инфраструктурные проекты будут полностью реализованы.

Будут построены и сданы 7 тысяч квартир, предусмотренных для улучшения жилищных условий вынужденных переселенцев. Будут построены и сданы 1 500 квартир, предназначенных для семей шехидов. Никаких сомнений в связи с этим быть не должно. Уверен, что мы успешно завершим и 2020 год. При том, что сегодня многие страны столкнулись с большими трудностями. В этих странах нарушается политическая стабильность, они переживают экономический кризис, в том числе некоторые нефтедобывающие страны уже стали испытывать трудности в связи с падением цен на нефть. Коронавирус, конечно, осложняет ситуацию. Несмотря на все это, считаю, что Азербайджан с честью и малыми потерями преодолеет и это испытание. Для достижения этого все мы должны проявить солидарность, ответственность, единство. Для того, чтобы защитить наш народ и государство в этот трудный для мира период, нам необходимо еще раз продемонстрировать лучшие качества нашего народа, показать их всему миру.

Как вам известно, коронавирус является проблемой номер один в мировой повестке дня. Всемирная организация здравоохранения уже объявила пандемию, заявив, что ее центром является европейское пространство. Широкое распространение этого заболевания показывает, что даже развитые страны не могут предотвратить его. Против этой болезни нет никаких лекарств, вакцин и неизвестно, когда будут. Поэтому для того, чтобы ограничить это заболевание и не допустить его распространение мы заранее, с самых первых дней стали предпринимать практические шаги. По моему указанию с 24 января при Кабинете Министров был создан Оперативный штаб. Он работает круглосуточно, руководит деятельностью всех государственных структур, контролирует и координирует всю работу, связанную с заболеванием. Приняты серьезные меры. С 24 января мы начали работать со Всемирной организацией здравоохранения в рамках нового формата сотрудничества. Пригласили их в нашу страну. Соблюдая их рекомендации, приняли самые серьезные меры в нашей стране. Неслучайно представители Всемирной организации здравоохранения, посетив в марте в Азербайджан для ознакомления с ситуацией, отметили, что руководство Азербайджана принимает очень важные и действенные меры для предотвращения распространения коронавируса. Это действительно так.

Как вам известно, закрылись все детские сады, школы, вузы. Было запрещено проведение массовых мероприятий. С 14 марта были введены специальные правила поведения, общественности предоставляется достаточно информации по данному вопросу. По моему указанию граждане регулярно полностью информируются о заболевании, его распространении и последствиях. Принимаются карантинные меры, приобретены новые лаборатории. За короткое время приобретены четыре самые современные лаборатории, и в настоящее время их количество достигло 10. При необходимости будут приобретены дополнительные лаборатории. Десять больниц работают в особом режиме. Они расположены в различных регионах нашей страны, в том числе в Баку. В этих больницах проводится лечение больных, а также принимаются карантинные меры.

Сообщение со многими странами уже ограничено, можно сказать, полностью прекращено. Отменены многие авиарейсы, предприняты практические шаги, связанные с закрытием границ, приостановлена выдача электронных виз, запрещен въезд в Азербайджан лиц из стран с широким распространением заболевания. Уверен, что все эти меры окажут позитивное влияние. Наша основная цель - не допустить распространения этого заболевания в Азербайджане. Для достижения этого мер, принимаемых только государством, недостаточно. Государство делает все, что необходимо, выделяет средства. В начале марта на борьбу с этим заболеванием было выделено 10 миллионов манатов. Сегодня заявляю, что из резервного фонда Президента будет выделено дополнительно 20 миллионов манатов, чтобы борьба с этой болезнью была более действенной, а также еще больше повысилось материальное обеспечение врачей, обслуживающих больных с коронавирусом. Мы учитываем и это. Хочу еще раз поблагодарить азербайджанских врачей. Они ведут самоотверженную борьбу с этим заболеванием, рискуя своим здоровьем. Однако, конечно, к этому их побуждают высокая ответственность, данная ими клятва. Больные тоже должны относиться к врачам с большим вниманием. Это – невиданное до сих пор в мире заболевание, и темпы его распространения нам также неизвестны. В нескольких развитых странах эта болезнь широко распространилась за один-два дня. Это свидетельствует о том, что у заболевания словно есть аккумуляционный период, после чего оно широко распространяется. Чтобы не допустить распространения данного заболевания, наряду со всеми государственными мерами, в первую очередь и граждане должны быть ответственными. Если кто-то чувствует в себе симптомы заболевания, то немедленно должен обратиться к врачам, самоизолироваться, не посещать места скопления людей, не участвовать без надобности в массовых мероприятиях. Эти мероприятия уже отменены, но не исключено, что какие-то безответственные люди поведут себя не по правилам. Заранее хочу предупредить всех: будут приняты строгие меры, так как это – национальный вопрос, здоровье нашего народа, безопасность нашего государства. Каждый должен знать, что в случае несоблюдения объявленных 14 марта правил будет привлечен к самой строгой ответственности.

К сожалению, поступают факты, связанные с безответственностью. В то же время мы видим и открытую провокацию. Откуда исходит эта провокация – от той самой пятой колонны, находящихся среди нас врагов, элементов, именующих себя оппозицией, предателей, получающих деньги из-за рубежа. Их главная цель - уничтожить Азербайджан. Чем хуже Азербайджану, тем лучше им. Посмотрите на их выступления в социальных сетях, они полны ненависти, провокаций. Они словно хотят, чтобы произошли беспорядки. Хотят, чтобы была неразбериха. Хотят, чтобы была паника. И после этого они говорят, что живут заботами азербайджанского народа. Они - враги, и мы должны открыто сказать это. Еще неизвестно, к чему приведет это заболевание. Поэтому в период этой болезни будут действовать совершенно новые правила отношений. Пусть каждый знает это, и не исключено, что когда-то может быть объявлено и чрезвычайное положение. В таком случае изоляция представителей этой пятой колонны станет уже исторической необходимостью. Азербайджанский народ давно выбросил их на свалку истории. Там они загнивают уже почти 30 лет. Но мы не можем позволить, чтобы антиазербайджанские силы, пятая колонна, национальные предатели, воспользовавшись этой ситуацией, совершили какую-либо провокацию. Пусть все знают это. Наша политика однозначна, у нас решительная воля. Мы, как всегда, решаем и будем решать проблемы азербайджанского народа. Действия, предпринимаемые Азербайджанским государством в нынешней ситуации, в период коронавируса, еще раз показывают, что здоровье, безопасность, благосостояние азербайджанского народа для нас превыше всего, и для достижения этого мы пойдем на любой шаг. Пусть никто не сомневается в этом.

Дорогие соотечественники, братья и сестры, мир вступает в новый период. Его особенности заключаются в том, что никому неизвестно, когда наступит конец этому заболеванию и к каким последствиям оно приведет. Поэтому еще раз призываю весь азербайджанский народ к солидарности, ответственности. Уверен, что мы вместе с честью преодолеем все испытания.

Еще раз поздравляю родной народ с этим прекрасным праздником, желаю всем гражданам Азербайджана здоровья, долголетия и счастья.

С праздником!!