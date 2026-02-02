Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанскую молодежь с Днем молодежи

    Внутренняя политика
    • 02 февраля, 2026
    • 13:15
    Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанскую молодежь с Днем молодежи

    Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанскую молодежь по случаю 2 Февраля – Дня молодежи.

    Как сообщает Report, в своем обращении глава государства пожелал молодежи крепкого здоровья, хорошего настроения и успехов в дальнейшей деятельности.

    "Инициированная Великим лидером Гейдаром Алиевым традиция отмечать в стране День молодежи - в память о дне проведения тридцать лет назад первого общереспубликанского молодежного форума, ставшего широкой и открытой трибуной для свободных дискуссий молодежи, - а также регулярная организация подобных форумов доказывают, что государственная молодежная политика является одним из приоритетных направлений социально ориентированного курса нашего государства. За минувшие десятилетия в результате реализации государственных программ была создана благоприятная почва для индивидуального развития и повышения общественно-политической активности молодежи, что способствовало повышению ее роли в государственном строительстве.

    Отрадно, что сегодня в Азербайджане сформировалось интеллектуальное молодое поколение, которое, будучи глубоко приверженным национально-духовным ценностям, также способно идти в ногу с тенденциями развития современного мира. Сегодня вы являетесь силой, приумножающей мощь нашего государства во всех сферах – от экономики до науки и культуры. Каждый ваш шаг, направленный на укрепление гражданского общества, сохранение и популяризацию нашего богатого культурного наследия на международной арене, является выражением приверженности нашего народа общечеловеческим идеалам.

    Благодаря всесторонним условиям, созданным нашим государством, и привитому им духу патриотизма, азербайджанская молодежь проявила беспрецедентную доблесть в 44-дневной Отечественной войне, которая стала серьезным испытанием для нее. Большинство героев, которые, положив конец 30-летней оккупации, продемонстрировали всему миру волю нашего народа к Победе, составляла именно молодежь. Эта летопись Победы – вечный символ безграничной любви азербайджанской молодежи к Родине и ее несокрушимой воли.

    Уверен, что и в новый период возрождения нашей современной истории азербайджанская молодежь своим инновационным потенциалом и созидательной энергией будет вносить достойный вклад в дальнейшее развитие нашего государства", - говорится в обращении.

