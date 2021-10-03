Президент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня посетил Тертерский и Бардинский районы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня посетил Тертерский и Бардинский районы.

Как передает Report, глава государства возложил венок к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Тертера.

Президент Ильхам Алиев открыл автомобильные дороги, ведущие к поселку Суговушан и поселку Талыш Тертерского района.

Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан.

Верховный главнокомандующий водрузил азербайджанский флаг в селе Талыш и поселке Суговушан Тертерского района. Президент Азербайджана посетил разрушенные армянами албанско-удинскую и православную церкви в селе Талыш.

Глава государства торжественно открыл после реконструкции малые гидроэлектростанции Суговушан-1 и Суговушан-2.