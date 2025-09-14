Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Президент Ильхам Алиев посетил село Шушакенд Ходжалинского района

    Внутренняя политика
    • 14 сентября, 2025
    • 16:27
    Президент Ильхам Алиев посетил село Шушакенд Ходжалинского района

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 14 сентября посетил село Шушакенд Ходжалинского района.

    Как сообщает Report, специальный представитель Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов проинформировал главу государства о проделанной работе.

    Отметим, что это село также перешло под контроль Азербайджана в ходе антитеррористической операции, проведенной нашими Вооруженными силами два года назад.

    На сегодняшний день реализован ряд проектов по развитию социальной инфраструктуры села, и работы в этом направлении продолжаются. Так, восстановлены существующие линии электропередачи, 3 водных резервуара, субартезианская скважина, установлен трансформатор, начаты работы по установке счетчиков, проложена газовая линия, отремонтирована существующая сеть снабжения питьевой водой. Кроме того, утвержден проект по прокладке линий связи, идет подготовка к началу работ. В селе построена площадь флага, дороги внутри села заасфальтированы.

    В Шушакенде имеется в общей сложности 263 частных жилых дома. 91 из них непригодны для проживания, а 172 – частично пригодны. Из этих домов 15 уже готовы к эксплуатации. Еще 85 домов будут восстановлены к концу нынешнего года. В 2026 году планируется восстановить 72 дома. В настоящее время в село вернулись 15 семей (59 человек).

    Глава государства побывал в доме переехавшего в село Заура Рзаева, побеседовал с членами семьи.

    Фото
    Prezident Xocalı rayonunun Şuşakənd kəndində olub

