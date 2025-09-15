Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Президент Ильхам Алиев посетил село Бадара Ходжалинского района

    Внутренняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 10:55
    Президент Ильхам Алиев посетил село Бадара Ходжалинского района

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 15 сентября посетил село Бадара Ходжалинского района.

    Как сообщает Report, Бадара – одно из сел, перешедших под контроль Азербайджана в ходе антитеррористической операции, проведенной Вооруженными силами страны в сентябре 2023 года.

    Отметим, что с тех пор в селе реализован ряд социально ориентированных проектов. Так, восстановлены существующие линии электропередачи и газоснабжения, установлен трансформатор, проведены работы по установке счетчиков, проложена новая газовая линия. Также установлены столбы для линий связи, продолжается прокладка кабеля. В Бадаре созданы парк и площадь флага, заасфальтированы дороги.

    В селе имеется 313 частных дома, из которых 55 непригодны для проживания, а 258 – частично пригодны. Уже восстановлены 15 частных домов. До конца текущего года планируется восстановить 115 домов, а в следующем году – 128 домов. В село уже переехали 14 семей (55 человек).

    Глава государства побывал в доме переехавшего в село Барата Новрузова, побеседовал с членами семьи.

     

    Фото
    İlham Əliyev Xocalı rayonunun Badara kəndində olub
    Фото
    President Ilham Aliyev visits Badara village in Khojaly district

    Последние новости

    12:35

    В Казахстане усилят меры в сфере кибербезопасности

    Другие страны
    12:33

    Сельчук Байрактароглу прибыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    12:32

    Девять человек получили ранения в результате российского удара по Краматорску

    Другие страны
    12:32

    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана сократились более чем на 35%

    ИКТ
    12:29

    Азербайджан увеличил расходы на импорт зерна и бобовых из Турции на 7%

    Бизнес
    12:26

    Житель Гадрута: Мы должны приложить усилия для развития наших земель

    Внутренняя политика
    12:26

    МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность

    Внешняя политика
    12:19

    В Азербайджане принят новый стандарт по управлению качеством в медицинских организациях

    Бизнес
    12:17

    Джонни Херберт: Ферстаппен может повторить успех Монцы на улицах Баку

    Формула 1
    Лента новостей