    Президент Ильхам Алиев посетил поселок Гадрут Ходжавендского района

    Внутренняя политика
    • 14 сентября, 2025
    • 13:36
    Президент Ильхам Алиев посетил поселок Гадрут Ходжавендского района

    14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев побывал в поселке Гадрут Ходжавендского района.

    Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о проделанной в поселке работе.

    После освобождения поселка от армянской оккупации во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года здесь были реализованы масштабные проекты по строительству и благоустройству, и в настоящее время работы в этом направлении продолжаются.

    Сданы в эксплуатацию узловая подстанция "Гадрут" и Центр цифрового управления, новая воинская часть, автомобильная дорога Физули - Гадрут общей протяженностью 12,5 километра, построен трансформаторный пункт, восстановлены имевшиеся линии электропередачи, отремонтированы 8 водных резервуаров, проложены новые водопроводные, канализационные и газопроводные линии, проведен ремонт внутрипоселковых дорог. В поселке создана необходимая социальная инфраструктура, в том числе отель, объекты торговли и общественного питания.

    Всего в поселке Гадрут имеется 541 дом, из которых 462 находятся в непригодном состоянии, а 79 - частично пригодны для проживания. 10 из этих домов уже готовы к эксплуатации. Все частично пригодные к проживанию дома будут восстановлены до конца года.

    В настоящее время на свои исконные земли, в Гадрут, вернулись 10 семей - в общей сложности 41 человек.

    Глава государства посетил дом жителя поселка Захида Мустафаева.

    Лента новостей