Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи посетили на Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, Аллею почетного захоронения также посетили депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов, компаний и учреждений, представители общественности республики.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера.

Затем прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава государства Ильхам Алиев и члены его семьи возложили цветы на могилу супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.