Президент Ильхам Алиев посетил Гёйгёль, Кяльбаджар и Лачин

26 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Гёйгёльский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

26 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Гёйгёльский, Кяльбаджарский и Лачинский районы.

Как передает Report, глава государства ознакомился в Гёйгёльском районе со строительством тоннеля, сооружаемого на 13-м километре автодороги Тоганалы-Кяльбаджар, принял участие в открытии новой малой гидроэлектростанции “Кяльбаджар-1”, построенной в Кяльбаджарском районе, и Н-ской воинской части Министерства обороны, ознакомился со строительством автомобильной дороги Кяльбаджар-Лачин и работами на 110-киловольтной электрической подстанции “Горчу” в Лачинском районе.

Президенту был представлен проект водохранилища “Хакаричай” в Лачинском районе. Президент Ильхам Алиев также ознакомился со строительством Лачинского международного аэропорта.

Главе государства был представлен генеральный план города Кяльбаджар.

Затем президент Ильхам Алиев заложил фундамент Кяльбаджарского комплекса музеев Оккупации и Победы, Кяльбаджарского центра цифрового управления, завода по производству воды в Кяльбаджарском районе, побывал на строящейся малой гидроэлектростанции “Чираг-1”. Здесь глава государства был проинформирован об электростанциях, строящихся в настоящее время в районе в 5 местах.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент санатория Истису в Кяльбаджарском районе.

Затем глава государства выступил с речью.