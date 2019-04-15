Президент подписал закон об устранении ограничения на участие в экзамене на адвоката

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "Об адвокатах и адвокатской деятельности".

Как сообщает Report, согласно документу, лицам, провалившим письменный экзамен, будет предоставлена возможность вновь принять участие в экзамене по специализации.

Согласно части VIII 13-й статьи закона, лицо, не сдавшее экзамен по специальности, не ранее, чем через год по решению Специализированной комиссии может быть вновь допущено к экзамену.

Поправка звучит так: "Лицо, не прошедшее этап собеседования экзамена по специализации, в течение года после этого не может участвовать в экзаменах по специализации".

Желающие вести адвокатскую деятельность должны сдать экзамен по специализации, состоящий из письменного тестового этапа и собеседования. Лицам, провалившим письменный экзамен, будет предоставлена возможность вновь принять участие в экзамене по специализации.

Еще одна поправка внесена в статью 24 закона (Средства коллегии адвокатов). Она предусматривает отмену членского взноса в период прекращения адвокатской деятельности.