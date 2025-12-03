Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Президент Ильхам Алиев подписал закон "О государственных услугах"

    Внутренняя политика
    • 03 декабря, 2025
    • 17:55
    Президент Ильхам Алиев подписал закон О государственных услугах

    Президент Ильхам Алиев подписал закон "О государственных услугах".

    Как сообщает Report, согласно закону, в Азербайджане будет создан Электронный реестр государственных услуг (ЭРГУ).

    В документе указано, что поставщики государственных услуг обязаны представить регламент новой услуги для внесения в ЭРГУ не позднее чем через 30 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного акта, определяющего эту услугу. Передача информации будет осуществляться через электронный кабинет с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

    Оператор ЭРГУ в течение семи рабочих дней проверит полноту и достоверность представленных данных и уведомит поставщика услуг в электронной форме. В случае выявления недочетов поставщик обязан устранить их и повторно направить информацию оператору в течение семи рабочих дней.

    Ильхам Алиев закон госуслуги электронный реестр
    Prezident İlham Əliyev "Dövlət xidmətləri haqqında" qanunu imzalayıb
    Elvis

    Последние новости

    18:04

    В Азербайджане число предоставленных госорганам новых доменов увеличилось на 10%

    ИКТ
    17:58

    Ушаков: РФ взаимодействует только с США по вопросу Украины

    Другие страны
    17:57

    В Азербайджане введут ответственность за несоблюдение требований закона о госуслугах

    Внутренняя политика
    17:55

    Президент Ильхам Алиев подписал закон "О государственных услугах"

    Внутренняя политика
    17:48
    Фото

    В Баку прошло второе Совещание руководителей картографических учреждений ОТГ - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:38

    В Хельсинки получили ноту от Москвы о прекращении действия статей по Вуоксе

    Другие страны
    17:31
    Фото

    Азербайджан представлен на Всемирной конференции по ветроэнергетике в Китае

    Энергетика
    17:29

    Юрий Гусев обсудил региональную безопасность с главой представительства НАТО на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    17:23

    Путин 13 декабря совершит визит в Туркменистан

    Другие страны
    Лента новостей