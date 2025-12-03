Президент Ильхам Алиев подписал закон "О государственных услугах".

Как сообщает Report, согласно закону, в Азербайджане будет создан Электронный реестр государственных услуг (ЭРГУ).

В документе указано, что поставщики государственных услуг обязаны представить регламент новой услуги для внесения в ЭРГУ не позднее чем через 30 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного акта, определяющего эту услугу. Передача информации будет осуществляться через электронный кабинет с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Оператор ЭРГУ в течение семи рабочих дней проверит полноту и достоверность представленных данных и уведомит поставщика услуг в электронной форме. В случае выявления недочетов поставщик обязан устранить их и повторно направить информацию оператору в течение семи рабочих дней.