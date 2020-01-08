 Наверх

Назначен новый председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Анара Гулиева председателем Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Анар Адиль оглу Гулиев назначен председателем Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики.

Другим распоряжением главы государства, Анар Адиль оглу Гулиев освобожден от должности первого заместителя председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!