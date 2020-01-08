Назначен новый председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Анара Гулиева председателем Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, Анар Адиль оглу Гулиев назначен председателем Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики.
Другим распоряжением главы государства, Анар Адиль оглу Гулиев освобожден от должности первого заместителя председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики.
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