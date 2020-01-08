Назначен новый председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

8 января, 2020 16:02

https://report.az/storage/news/e3bfe6143b40621074f7453a7fb60e15/ba1c1336-66a8-4b5d-8fd4-dbfd6415fc80_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Анара Гулиева председателем Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, Анар Адиль оглу Гулиев назначен председателем Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики. Другим распоряжением главы государства, Анар Адиль оглу Гулиев освобожден от должности первого заместителя председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджанской Республики.

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