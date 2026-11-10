Пиньо: Непосредственное участие ЕС в переговорах по Украине - вопрос будущего

Евросоюз пока не участвует непосредственно в переговорах с Москвой по урегулированию российско-украинского конфликта, а возможность его полноценного вовлечения в более широкий переговорный процесс остается вопросом будущего.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя двухдневные переговоры по Украине в Абу-Даби.

"Мы продолжим тесно сотрудничать с Украиной и США на протяжении всего переговорного процесса и в рамках расширенных многосторонних дискуссий. Когда именно состоятся эти многосторонние обсуждения, пока неизвестно", - сказала она, добавив, что конечной целью является переход к обсуждениям в многостороннем формате.

По ее словам, 10 ноября в Абу-Даби состоялись две встречи с участием европейских представителей. Сначала представители ЕС (ЕК и Совета Евросоюза), евротройки (Германии, Франции, Великобритании), Италии и НАТО провели координационные консультации с украинской делегацией. Затем к обсуждению присоединились представители США.

Встреча была посвящена условиям по достижению устойчивого мира, включая предоставление Киеву надежных гарантий безопасности. Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны учитывать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в принятии решений, заявила Пиньо.

По ее словам, в течение двух дней в Абу-Даби проходят встречи в различных форматах, поэтому дополнительная информация о ходе переговорного процесса будет поступать по мере их проведения.

Ее заявление прозвучало на фоне публикаций в СМИ о том, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены добиваться от России согласия на прямое участие Европы в следующих раундах переговоров.

В частности, Poliitco отметило, что Вашингтон рассчитывает, что нынешняя встреча в трехстороннем формате с участием США, Украины и России станет последней без полноценного участия европейцев.