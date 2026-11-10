Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Пиньо: Непосредственное участие ЕС в переговорах по Украине - вопрос будущего

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 18:21
    Пиньо: Непосредственное участие ЕС в переговорах по Украине - вопрос будущего

    Евросоюз пока не участвует непосредственно в переговорах с Москвой по урегулированию российско-украинского конфликта, а возможность его полноценного вовлечения в более широкий переговорный процесс остается вопросом будущего.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявила глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя двухдневные переговоры по Украине в Абу-Даби.

    "Мы продолжим тесно сотрудничать с Украиной и США на протяжении всего переговорного процесса и в рамках расширенных многосторонних дискуссий. Когда именно состоятся эти многосторонние обсуждения, пока неизвестно", - сказала она, добавив, что конечной целью является переход к обсуждениям в многостороннем формате.

    По ее словам, 10 ноября в Абу-Даби состоялись две встречи с участием европейских представителей. Сначала представители ЕС (ЕК и Совета Евросоюза), евротройки (Германии, Франции, Великобритании), Италии и НАТО провели координационные консультации с украинской делегацией. Затем к обсуждению присоединились представители США.

    Встреча была посвящена условиям по достижению устойчивого мира, включая предоставление Киеву надежных гарантий безопасности. Участники подчеркнули, что любые будущие договоренности должны учитывать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в принятии решений, заявила Пиньо.

    По ее словам, в течение двух дней в Абу-Даби проходят встречи в различных форматах, поэтому дополнительная информация о ходе переговорного процесса будет поступать по мере их проведения.

    Ее заявление прозвучало на фоне публикаций в СМИ о том, что спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены добиваться от России согласия на прямое участие Европы в следующих раундах переговоров.

    В частности, Poliitco отметило, что Вашингтон рассчитывает, что нынешняя встреча в трехстороннем формате с участием США, Украины и России станет последней без полноценного участия европейцев.

    Паула Пиньо Российско-украинский конфликт Европейский союз (ЕС)
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    20:16
    В Дублине более 5 тыс. полицейских обеспечат безопасность саммитов ЕС
    Другие страны
    20:06
    Венесуэла и ExxonMobil подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике
    Другие страны
    20:01
    Китай призвал Словакию содействовать развитию отношений с ЕС
    Другие страны
    19:54
    Дания предоставит новый оборонный пакет помощи Украине на 645 млн евро
    Другие страны
    19:35
    Зеленский: Трехсторонние переговоры в Абу-Даби были конструктивнымы и содержательными
    Другие страны
    19:19
    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
    Внешняя политика
    19:16
    Макрон и Пашинян обсудили повестку стратегического партнерства Франции и Армении - Обновлено
    Другие страны
    19:06
    В Чехии студенты вышли на демонстрации в защиту медиа
    Другие страны
    18:47
    Нацбанк Казахстана впервые разместил токенизированные ноты на $22 млн
    В регионе
    Лента новостей