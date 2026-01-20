Президент Ильхам Алиев поделился кадрами с посещения Аллеи шехидов

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Внутренняя политика
    • 20 января, 2026
    • 08:41
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях кадрами с посещения Аллеи шехидов в Баку.

    Report представляет публикацию:

    Напомним, что глава государства посетил Аллею шехидов 18 января.

    Ильхам Алиев публикация в соцсетях
    İlham Əliyev Şəhidlər xiyabanını ziyarətinə dair videoçarx paylaşıb
    President Ilham Aliyev shares video of his visiting Alley of Martyrs

