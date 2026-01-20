Президент Ильхам Алиев поделился кадрами с посещения Аллеи шехидов
Внутренняя политика
- 20 января, 2026
- 08:41
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях кадрами с посещения Аллеи шехидов в Баку.
Report представляет публикацию:
Напомним, что глава государства посетил Аллею шехидов 18 января.
