Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставками ADEX 2026 и Securex Caspian
Внутренняя политика
- 30 сентября, 2026
- 13:11
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
30 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Бакинском Экспо-центре с 6-й Азербайджанской международной оборонной выставкой ADEX 2026 и 15-й Международной выставкой "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" – Securex Caspian 2026.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.
İlham Əliyev "ADEX 2026" və "Securex Caspian" sərgiləri ilə tanış olub
President Ilham Aliyev visits ADEX 2026 and Securex Caspian exhibitions
Последние новости
14:46
Евробарометр выявил разрыв между знанием и соблюдением правил кибербезопасности в ЕСДругие страны
14:41
Сhannel-12: Еще один самолет рейса Дубай-Тель-Авив получил команду развернутьсяДругие страны
14:41
СФМ установила годовой порог в 20 тыс. манатов для сведений об электронных переводахФинансы
14:17
Фото
Агакерим Самедзаде избран новым президентом Федерации альпинизма АзербайджанаИндивидуальные
14:14
Ethiopian Airlines подпишет соглашение с Boeing о приобретении грузовых самолетовДругие страны
14:12
Начальник Генштаба Израиля отменил визит в США из-за ситуации с безопасностьюДругие страны
13:59
Азербайджан и Китай создают Совместный инвестиционный фонд на $1 млрдФинансы
13:57
Фото
В селе Агалы впервые проходит фестиваль техники "Возвращение в Карабах"АПК
13:48