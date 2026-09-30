Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставками ADEX 2026 и Securex Caspian

    Внутренняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 13:11
    Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставками ADEX 2026 и Securex Caspian

    30 сентября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Бакинском Экспо-центре с 6-й Азербайджанской международной оборонной выставкой ADEX 2026 и 15-й Международной выставкой "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" – Securex Caspian 2026.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева Международная военная выставка ADEX-2026
    İlham Əliyev "ADEX 2026" və "Securex Caspian" sərgiləri ilə tanış olub
    President Ilham Aliyev visits ADEX 2026 and Securex Caspian exhibitions
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