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Президент Ильхам Алиев: Отныне все будут решать технологии

Президент Ильхам Алиев: Отныне все будут решать технологии Придавая большое значение современным технологиям, мы предприняли очень верные шаги, рассчитанные на развитие в Азербайджане высоких технологий.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев: Отныне все будут решать технологии

Придавая большое значение современным технологиям, мы предприняли очень верные шаги, рассчитанные на развитие в Азербайджане высоких технологий.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Отметив, что развитие космической промышленности в Азербайджане имеет очень большой потенциал, и будущее будет развиваться именно в этом направлении, глава государства сказал: "Отныне все будут решать технологии. Мы должны завозить и применять эти технологии в Азербайджане, и в то же время должен быть создан такой мощный кадровый потенциал, чтобы мы сами стали авторами этих технологий".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Technologies will decide everything from now on
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Hər şeyi bundan sonra texnologiyalar həll edəcək"

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