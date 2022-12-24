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Президент Ильхам Алиев: Нам необходимо совместными усилиями разработать Концепцию возвращения в Западный Азербайджан

Президент Ильхам Алиев: Нам необходимо совместными усилиями разработать Концепцию возвращения в Западный Азербайджан Когда армянский народ был переселен на наши земли, в Карабах, в Зангезур? Кем был переселен? Как был переселен и с какой целью? Мы хорошо знаем все это.
Внутренняя политика
24 декабря 2022 г. 21:15
Президент Ильхам Алиев: Нам необходимо совместными усилиями разработать Концепцию возвращения в Западный Азербайджан

Когда армянский народ был переселен на наши земли, в Карабах, в Зангезур? Кем был переселен? Как был переселен и с какой целью? Мы хорошо знаем все это.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

Констатировав, что у армян никогда не было государства на нашей территории, на Южном Кавказе, Президент Азербайджана сказал: "Если когда-то и было, - еще неизвестно, чье государство они пытаются приписать себе, - то это было не здесь. Поэтому мы обязательно должны представить это в целенаправленном виде, в организованном порядке, в правильной форме. Уверен, что мы добьемся этого".

Глава государства сказал, что параллельно с этим нам необходимо совместными усилиями разработать Концепцию возвращения в Западный Азербайджан.

"Этот вопрос стоит в нашей повестке дня именно сейчас, после разрешения карабахского конфликта. Конечно, говорить об этом до разрешения карабахского конфликта, возможно, было рано. Но сегодня, на мой взгляд, мы не должны терять время. Должна быть подготовлена Концепция возвращения. Опять-таки эта концепция, как говорится, должна быть миролюбивой. Мы должны взять приемлемые для нас положения всех международных конвенций и на этой основе требовать свои права. Концепция возвращения должна быть", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Biz birgə səylərlə Qərbi Azərbaycana Qayıdış Konsepsiyasını da işləməliyik"

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