Президент Ильхам Алиев находится в Тертерском районе

3 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Тертерский район.
Как сообщает Report, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Тертер, возложил цветы к монументу.
3 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Тертерский район.
Как сообщает Report, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Тертер, возложил цветы к монументу.
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