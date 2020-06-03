Президент Ильхам Алиев находится в Тертерском районе

Президент Ильхам Алиев находится в Тертерском районе

3 июня, 2020 13:24

https://report.az/storage/news/e1ac186569448f0611523277f25b0a6c/38088b53-d7e3-4860-bdd2-24875e68c3cd_292.jpg 3 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Тертерский район. Как сообщает Report, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Тертер, возложил цветы к монументу.

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