Президент Ильхам Алиев наградил медалями сотрудников органов прокуратуры
- 28 сентября, 2026
- 10:50
Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников прокуратуры Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, в связи с этим глава государства подписал соответствующее распоряжение.
В тексте распоряжения говорится:
"За отличие при исполнении служебных обязанностей наградить следующих сотрудников Прокуратуры Азербайджанской Республики:
медалью "Терегги"
Аббасова Махира Фахраддин оглу
Алиева Вюсала Азад оглу
Исаева Орхана Эльшад оглу
Гараева Теймура Фахраддин оглу
медалью "За отличие на службе в органах прокуратуры"
Аббасова Джабира Этибар оглу
Абдуллаева Вюсала Габиль оглу
Багирова Талеха Вилаят оглу
Байрамова Насира Ясин оглу
Ахмеда Раджаба Назим оглу
Асадова Шахина Ильяс оглу
Гаджиева Салеха Руслан оглу
Иманлы Джавида Орудж оглу
Искендерова Аскера Акиф оглу
Исмаилова Сахиба Исмаил оглу
Гахраманова Шохрата Газахали оглу
Наджафзаде Самиру Юсиф гызы
Османову Айнур Нариман гызы
Рагимли Тугая Рафаэль оглу
Самандова Зохраба Наджаф оглу
Шахвердиева Атеша Мохбалы оглу
Тофиги Фуада Валех оглу
Юсифова Ровшана Шахин оглу".