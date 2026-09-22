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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Ильхам Алиев коснулся причин, препятствующих развитию горнодобывающей промышленности в Азербайджане

    Внутренняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 14:05
    Ильхам Алиев коснулся причин, препятствующих развитию горнодобывающей промышленности в Азербайджане

    Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном Государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности, коснулся причин, препятствующих развитию горнодобывающей промышленности в Азербайджане.

    Как сообщает Report, глава государства в этой связи сказал: "К сожалению, развитие горнодобывающей промышленности в Азербайджане не достигло должного уровня как по объективным, так и по субъективным причинам. Объективные причины заключаются в том, что многие наши месторождения, обнаруженные в советское время, находились в оккупированных регионах, и армянское государство продолжало свою оккупационную политику, в том числе в разграблении природных ресурсов азербайджанского народа и государства".

    Президент Азербайджана также добавил, что в советское время определенные разведочные работы проводились. Однако в тот период этот регион, и особенно Азербайджан, не считался советским руководством приоритетным направлением в данной сфере.

    Ильхам Алиев
    Prezident Azərbaycanda dağ-mədən sənayesinin inkişafını əngəlləyən səbəblərə toxunub
    President Ilham Aliyev touches upon factors impeding development of mining industry in Azerbaijan

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