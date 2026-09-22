Ильхам Алиев коснулся причин, препятствующих развитию горнодобывающей промышленности в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном Государственной программе по развитию горнодобывающей и металлургической промышленности, коснулся причин, препятствующих развитию горнодобывающей промышленности в Азербайджане.

Как сообщает Report, глава государства в этой связи сказал: "К сожалению, развитие горнодобывающей промышленности в Азербайджане не достигло должного уровня как по объективным, так и по субъективным причинам. Объективные причины заключаются в том, что многие наши месторождения, обнаруженные в советское время, находились в оккупированных регионах, и армянское государство продолжало свою оккупационную политику, в том числе в разграблении природных ресурсов азербайджанского народа и государства".

Президент Азербайджана также добавил, что в советское время определенные разведочные работы проводились. Однако в тот период этот регион, и особенно Азербайджан, не считался советским руководством приоритетным направлением в данной сфере.