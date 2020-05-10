Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева

Президент Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/9230f4f82765accda0c095d84105cf1a/08c74f8f-2871-4aae-98a6-2b2104691e78_292.jpg

10 мая в день рождения спасителя нашего народа Гейдара Алиева Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера в Аллее почетного захоронение.

Как сообщает Report, Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева возложили цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, почтили память великого лидера.

Затем глава государства и его супруга почтили память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой и возложили цветы на ее могилу.

Президент и первая леди также возложили цветы на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.