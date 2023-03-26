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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдают за благотворительным матчем "Карабах" - "Галатасарай"

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдают за благотворительным матчем "Карабах" - "Галатасарай" 26 марта на Бакинском олимпийском стадионе проходит благотворительный матч между командами «Карабах» (Агдам) и «Галатасарай» (Стамбул).
Внутренняя политика
26 марта 2023 г. 20:06
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева наблюдают за благотворительным матчем Карабах - Галатасарай
Мехрибан Алиева и Ильхам Алиев

26 марта на Бакинском олимпийском стадионе проходит благотворительный матч между командами "Карабах" (Агдам) и "Галатасарай (Стамбул).

Как сообщает Report, за игрой на стадионе наблюдают Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Матч организован с целью оказания помощи ликвидации последствий "Катастрофы века" - мощного землетрясения, произошедшего в братской Турции. Все доходы от игры будут направлены в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясения. Продажа за короткий срок более 62 тысяч билетов на матч является наглядным подтверждением большого интереса к этой игре, а также несокрушимой солидарности азербайджанского народа с братской Турцией в трудный день.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva “Qarabağ” və “Qalatasaray” komandaları arasında keçirilən xeyriyyə oyununa baxırlar

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