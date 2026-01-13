Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

    Внутренняя политика
    • 13 января, 2026
    • 19:04
    Президент Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

    Мы и город Агдере отстроим заново. Мы восстановим город так же, как уже благоустроили девять сел.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар Агдеринского района.

    Подчеркнув, что это будет очень красивый промышленный и туристический центр, президент отметил: "Эти живописные места радуют глаз. Повсюду горы, леса, прекрасная погода, родники, реки. Поэтому будущее развитие Агдере будет очень ярким".

    İlham Əliyev: Ağdərənin gələcək inkişafı çox parlaq olacaq
    President Ilham Aliyev: Future development of Aghdara will be very bright

