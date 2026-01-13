İlham Əliyev: Ağdərənin gələcək inkişafı çox parlaq olacaq
Daxili siyasət
- 13 yanvar, 2026
- 18:28
Ağdərə şəhərini də biz yenidən quracağıq, necə ki, artıq doqquz kəndi abadlaşdırmışıq. Şəhəri də quracağıq.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Ağdərənin Aşağı Oratağ, Çıldıran, Heyvalı və Çapar kəndlərinin sakinləri ilə görüşdə söyləyib.
Buranın çox gözəl sənaye və turizm mərkəzi olacağını vurğulayan Prezident qeyd edib: "Bu səfalı yerlər göz oxşayır. Hər tərəf dağ, meşə, gözəl hava, bulaqlar, çaylar. Ona görə Ağdərənin gələcək inkişafı çox parlaq olacaq".
Son xəbərlər
19:04
KİV: ABŞ Yaxın Şərqdə bazalarını hazır vəziyyətə gətiribDigər ölkələr
19:02
Tramp iranlıları etirazları davam etdirməyə çağırıbDigər ölkələr
19:00
İlham Əliyev Ağdərə rayonunda Xüsusi Əməliyyat Mərkəzinin təməlini qoyubHərbi
18:59
"Azneft"in istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilibEnergetika
18:59
ABŞ "Müsəlman qardaşları"nın üç bölməsini terrorçu təşkilat kimi tanıyıbDigər ölkələr
18:55
"İçərişəhər": İdarəetmə və maliyyə üzrə genişmiqyaslı islahatlar aparırıqMaliyyə
18:54
Britaniya kütləvi etirazlar fonunda İran səfirini çağırıbDigər ölkələr
18:40
Ərinin qətlini sifariş etməkdə təqsirləndirilən qadına və digərlərinə hökm oxunubHadisə
18:40