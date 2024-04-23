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Ильхам Алиев: Армения блокирует возможность установления дорожного сообщения с НАР

Ильхам Алиев: Армения блокирует возможность установления дорожного сообщения с НАР Что касается Зангезурского коридора, как вы отметили, этот вопрос четко отражен в трехстороннем Заявлении, подписанном 10 ноября 2020 года. Да, слова "Зангезурский коридор" там не упоминаются. Однако там написано, что между восточной частью Азербайджана и
Внутренняя политика
23 апреля 2024 г. 16:25
Ильхам Алиев: Армения блокирует возможность установления дорожного сообщения с НАР

Что касается Зангезурского коридора, этот вопрос четко отражен в трехстороннем Заявлении, подписанном 10 ноября 2020 года. Да, слова "Зангезурский коридор" там не упоминаются. Однако там написано, что между восточной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой должно быть транспортное сообщение, контроль за которым должны обеспечивать пограничные силы России. Это заявление было подписано президентом Путиным, премьер-министром Пашиняном и мной. И вот уже более трех лет Армения фактически нарушает это положение.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете ADA.

"А теперь они хотят, так сказать, избавиться от этого положения. Но это невозможно. Они блокируют возможность установления дорожного сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой. Такое поведение, конечно же, очень разочаровывает", - отметил президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Ermənistan Naxçıvanla yol əlaqəsini qurmaq imkanını bloklayır

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