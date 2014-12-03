Президент Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ в комплексе фонтанов и водопадов

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ 3 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в комплексе фонтанов и водопадов на территории Хатаинского района столицы.

Как сообщает Report, глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов проинформировал главу государства о проделанной работе. Было отмечено, что комплекс, протяженность которого составляет 150 метров, будет сооружен на уровне самых современных требований. Под комплексом фонтанов и водопадов будет размещаться центр современной технической инфраструктуры и управления. Более 700 разноцветных световых эффектов придадут фонтанам особую красоту. На прилегающей к комплексу территории будут проведены работы по благоустройству и озеленению, выложены гранитные плиты, сооружена самая современная система освещения.

Обстоятельно ознакомившись с ходом работ в комплексе фонтанов и водопадов, президент Ильхам Алиев дал соответствующие поручения.