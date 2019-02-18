Президент Ильхам Алиев выделил ИВ Сумгайыта 3 млн манатов

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по благоустройству, созиданию и капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Сумгайыт.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, для продолжения работ по благоустройству, созиданию и капитальному ремонту автомобильных дорог в городе Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Сумгайыт выделено 3 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.