Президент Ильхам Алиев выделил ИВ Физулинского района 3 млн. манатов

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Горадиз.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что после освобождения в январе 1994 года 22 населенных пунктов Физулинского района от армянской оккупации на всех территориях, включая город Горадиз, в рамках различных государственных программ была проделана широкомасштабная работа по строительству, восстановлению, благоустройству и созиданию, возведены 17 новых поселков для 5037 семей, построены 14 общеобразовательных школ, 15 дошкольных учебных заведений, 2 больницы, 12 медицинских пунктов, проселочные автомобильные дороги общей протяженностью 73 километра, соединяющие 32 населенных пункта с населением пятьдесят шесть тысяч человек, проложены газовые, электрические коммуникации, линии питьевой воды, реализованы другие важные инфраструктурные проекты, в целях обеспечения занятости населения созданы крупные сельскохозяйственные и промышленные предприятия, открыто более 5 тысяч новых рабочих мест.

В районном центре – городе Горадиз построены Олимпийский спортивный комплекс, Медицинский центр, Историко-краеведческий музей, Центр мугама, Центр молодежи, Картинная галерея и другие объекты социальной направленности, реконструированы Центр культуры и Шахматная школа, сдано в эксплуатацию ковроткацкое предприятие.

Согласно распоряжению, для осуществления работ по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Горадиз из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Исполнительной власти Физулинского района выделено 3 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.