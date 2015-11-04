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    ​Президент Ильхам Алиев выделил Государственной пограничной службе 2,1 млн. манатов

    Министерству финансов поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о "Мероприятиях по укреплению материально-технической базы Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики". Как сообщает Report, согласно распоряжению из предусмотренного в государственном бюджете на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственной пограничной службе на укрепление материально-технической базы выделено 2,1 млн. манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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